Картины, часы и украшения экс-главы Внешпромбанка, осужденной за мошенничество и растрату, выставили на торги

На торги выставлены коллекция картин, украшений и часов бывшей главы Внешпромбанка Ларисы Маркус, осужденной за мошенничество и растрату и признанной банкротом. Об этом 10 ноября сообщает Forbes.



Издание обратило внимание, что часть лотов уже опубликована на сайте Российского аукционного дома. Торги назначены на 20 декабря. Всего выставлено более 110 лотов — большая часть из них является произведениями искусства. Самой дорогой картиной оказалась «Снежная дорога» художника Леонида Януша — ее начальная цена составляет 800 тыс. рублей. Следом идет пейзаж «Ранняя осень. Ветреный день» Петра Петровичева (1874–1947) с начальной ценой 600 тыс. рублей. Гораздо дороже обойдутся часы из коллекции Маркус: например, наручные часы Graff (корпус из золота 750-й пробы, инкрустированный 77 бриллиантами в 8,22 карата) оценили в 11,98 млн рублей. Rolex в корпусе из белого золота 750-й пробы обойдется минимум в 6,39 млн руб. При этом в описании уточняется, что на часах есть «царапины на корпусе и потертости на ремешке».