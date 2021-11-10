Машине ДПС «укоротили нос» на Московском шоссе

Полицейский автомобиль попал в аварию в Московском районе Петербурга вечером 10 ноября.
Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 13 по Московскому шоссе произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. На фото видно, что полицейской машине оторвало передний бампер и вмяло переднюю часть так, что крышка капота встала домиком.
О пострадавших в результате аварии не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.
По данным «Яндекс.Пробок», движение по Московскому шоссе между Дунайским проспектом и КАД затруднено, но ДТП к этому вряд ли имеет отношение — разбитая машина стоит на съезде, а не на самом шоссе, а затор на участке скопился в обе стороны.