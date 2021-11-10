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Машине ДПС «укоротили нос» на Московском шоссе

В ДТП на Московском шоссе разбили машину ГИБДД

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Полицейский автомобиль попал в аварию в Московском районе Петербурга вечером 10 ноября.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 13 по Московскому шоссе произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. На фото видно, что полицейской машине оторвало передний бампер и вмяло переднюю часть так, что крышка капота встала домиком.

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О пострадавших в результате аварии не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по Московскому шоссе между Дунайским проспектом и КАД затруднено, но ДТП к этому вряд ли имеет отношение — разбитая машина стоит на съезде, а не на самом шоссе, а затор на участке скопился в обе стороны.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
"Машине ДПС «укоротили нос»" - ну, оно, конечно, так. Подлые иноагенты подстерегли и врезались в машину дпс, мирно едущей по встречной полосе. :))
Airlomaxa
Надо бы им в трубочку дунуть.
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