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«Не смог измерить давление, остался без сменного белья». Ректора Шанинки отправили в СИЗО без личных вещей

Ректору Шанинки Сергею Зуеву не разрешили взять в изолятор сумку с вещами

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Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева отправили в СИЗО без сумки с вещами. Из-за этого перенесший операцию на сердце и гипертонические кризы мужчина не смог измерить давление, сообщает 10 ноября ТАСС.

«Сегодня утром он [Зуев] чувствовал повышенное давление, но не мог его измерить, потому что конвой, забирая его из суда, не позволил ему взять сумку с вещами, в которой был тонометр. Я так понял, что конвоиры допустили ошибку, поэтому сложилась такая ситуация», — рассказал агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По словам Мельникова, ректор остался в изоляторе без сменного белья, теплых вещей и гигиенических принадлежностей, а его двухместная камера «чистая, с телевизором, но без холодильника». Якобы после разговора с членами ОНК администрация СИЗО согласилась принять передачу для Зуева от его жены.

Накануне Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева и отправил его в изолятор. Следствие настаивало на аресте, но от него изначально отказались, в том числе из-за проблем со здоровьем у ректора. Затем прокуратура подала апелляцию, и решение изменили.

12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора Шанинки Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу экс замминистра просвещения Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

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Комментарии (2)

260602101
21 миллион рублей - пара соток не в самом элитном поселке в районе Рублево-Успенского шоссе...
Mimic
Вот так вот уважаемые люди живут и, наверное, думают, что истории с пытками и прочим - это не про них и не для них. А получается вот так.
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