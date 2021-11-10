Дефицит в 12 млрд рублей. Смольный пытается через Госдуму спасти городскую систему ОМС от нехватки денег

По данным «Фонтанки», письмо направлено в конце октября. В нем чиновник напоминает, что на протяжении многих лет из петербургского бюджета выделяются трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС): 18,4 млрд рублей в 2020 году и чуть больше — в 2021-м. Однако нагрузка на ТФОМС выросла с началом пандемии COVID-19. В текущем году на связанную с коронавирусом медицинскую помощь федеральный бюджет дополнительно выделил Петербургу 6,8 млрд, которые ушли в территориальный фонд.

Однако, несмотря на перечисления из городского бюджета, федерального бюджета и Федерального фонда ОМС, дефицит территориальной системы по итогам года, с учетом нынешней эпидемиологической ситуации, составит 11,7 млрд рублей, написал Эргашев. В связи с этим он просит депутатов инициировать рассмотрение старого вопроса: пересмотреть методику, по которой рассчитывается размер субвенций из Федерального фонда ОМС — территориальным, с тем чтобы коэффициент Петербурга увеличился. По этому же вопросу Смольный обращался в Минздрав еще три года назад, однако предложение не было поддержано.

Уже после отправки письма расходы на ТФОМС в 2021 году увеличили в процессе корректировки текущего бюджета, который утвердили в третьем чтении 10 ноября.

По словам врио директора Территориального фонда ОМС Вадима Стожарова, в 2020 году расходы на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом составили 14,9 млрд рублей, тогда как за 9 месяцев 2021 года — почти 20 млрд рублей.

Напомним, от Петербурга в Госдуму на последних выборах прошли по одномандатным округам единороссы Михаил Романов, Александр Тетердинко, Евгений Марченко, Николай Цед, Сергей Соловьев, Виталий Милонов, а также эсер Елена Драпеко и представитель Партии Роста Оксана Дмитриева. По партийным спискам в парламенте оказались единороссы Сергей Боярский, Вячеслав Макаров, Юрий Петров, справедливоросс Олег Нилов, представитель Сергей Пантелеев и Ксения Горячева от «Новых людей».