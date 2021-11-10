FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Дефицит в 12 млрд рублей. Смольный пытается через Госдуму спасти городскую систему ОМС от нехватки денег

Эргашев просит депутатов изменить формулу для расчета Фонда ОМС

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев направил письмо депутатам Госдумы, избранным от Санкт-Петербурга. Он просит вернуться к замороженному вопросу об изменении формулы, по которой средства Федерального фонда ОМС достаются региональному.

10
Печать

По данным «Фонтанки», письмо направлено в конце октября. В нем чиновник напоминает, что на протяжении многих лет из петербургского бюджета выделяются трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС): 18,4 млрд рублей в 2020 году и чуть больше — в 2021-м. Однако нагрузка на ТФОМС выросла с началом пандемии COVID-19. В текущем году на связанную с коронавирусом медицинскую помощь федеральный бюджет дополнительно выделил Петербургу 6,8 млрд, которые ушли в территориальный фонд.

Однако, несмотря на перечисления из городского бюджета, федерального бюджета и Федерального фонда ОМС, дефицит территориальной системы по итогам года, с учетом нынешней эпидемиологической ситуации, составит 11,7 млрд рублей, написал Эргашев. В связи с этим он просит депутатов инициировать рассмотрение старого вопроса: пересмотреть методику, по которой рассчитывается размер субвенций из Федерального фонда ОМС — территориальным, с тем чтобы коэффициент Петербурга увеличился. По этому же вопросу Смольный обращался в Минздрав еще три года назад, однако предложение не было поддержано.

Уже после отправки письма расходы на ТФОМС в 2021 году увеличили в процессе корректировки текущего бюджета, который утвердили в третьем чтении 10 ноября.

По словам врио директора Территориального фонда ОМС Вадима Стожарова, в 2020 году расходы на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом составили 14,9 млрд рублей, тогда как за 9 месяцев 2021 года — почти 20 млрд рублей.

Напомним, от Петербурга в Госдуму на последних выборах прошли по одномандатным округам единороссы Михаил Романов, Александр Тетердинко, Евгений Марченко, Николай Цед, Сергей Соловьев, Виталий Милонов, а также эсер Елена Драпеко и представитель Партии Роста Оксана Дмитриева. По партийным спискам в парламенте оказались единороссы Сергей Боярский, Вячеслав Макаров, Юрий Петров, справедливоросс Олег Нилов, представитель Сергей Пантелеев и Ксения Горячева от «Новых людей».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

f0ntan
Сделают как в Сингапуре - лечение антиваксеров от ковида платным
LGlo
Может быть стоит не дополнительное финансирование изыскивать, а разобраться с тысячами фейковых медуслуг, которые учреждения здравоохранения годами вписывали в карты пациентов, и которые исправно оплачивались ТФОМС-ом?
К примеру, в начале прошлого года в Красном Селе был огромный скандал по этому поводу. Но все обращения обнаруживших у себя фальшивые диагнозы и мнимое лечение жителей в страховые компании, сам ФОМС, в горздрав и даже прокуратуру, а также привлечение телевидения, не привели ни к какому результату. В редких случаях приходили ответы, что районной поликлинике типа погрозили пальчиком. А судя по массовости приписок (вплоть до выдуманных операций, стоящих сотни тысяч рублей), на ветер ушли миллионы рублей.
Аппаратчик мокрой классификации
300 тыщ в день на антеваксера!! И эти люди ещё плачут за недоосвоение средств!!! :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний