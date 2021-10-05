Глава ТФОМС: В Петербурге растут расходы на оказание медпомощи больным коронавирусом

В 2021 году в Петербурге выросли расходы на лечение больных коронавирусом. Об этом на заседании правительства города 5 октября сообщил врио директора территориального фонда ОМС Вадим Стожаров.



По его словам, в 2020 году расходы на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом составили 14,9 млрд рублей, тогда как за 9 месяцев 2021 года — почти 20 млрд рублей.



«Мы исходим из того, что основным фактором, определяющим величину расходов в 2022 году, будет распространение COVID-19», — отметил он, представляя бюджет фонда на будущий год.

