Глава ТФОМС: В Петербурге растут расходы на оказание медпомощи больным коронавирусом

В 2021 году в Петербурге выросли расходы на лечение больных коронавирусом. Об этом на заседании правительства города 5 октября сообщил врио директора территориального фонда ОМС Вадим Стожаров.
По его словам, в 2020 году расходы на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом составили 14,9 млрд рублей, тогда как за 9 месяцев 2021 года — почти 20 млрд рублей.
«Мы исходим из того, что основным фактором, определяющим величину расходов в 2022 году, будет распространение COVID-19», — отметил он, представляя бюджет фонда на будущий год.
Также, по его словам, в городе планируется провести масштабную диспансеризацию переболевших коронавирусом. На 351 тысячу комплексных диспансерных осмотров уйдёт 432,8 млн рублей. Кроме того, заложены средства на лечение осложнений у переболевших «ковидом» — 1 млрд 600 млн рублей (30 тысяч случаев стационарной реабилитации).
Всего на 2022 год бюджет фонда запланировал расходы в 128 млрд рублей. Предполагается, что в ближайшее время Петербургу будет выделено ещё 2 млрд рублей из федерального бюджета. Как отметил губернатор Александр Беглов, за последние четыре года бюджет фонда ОМС вырос на 35 процентов — с 95 до 130 млрд рублей.