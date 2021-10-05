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Глава ТФОМС: В Петербурге растут расходы на оказание медпомощи больным коронавирусом

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В 2021 году в Петербурге выросли расходы на лечение больных коронавирусом. Об этом на заседании правительства города 5 октября сообщил врио директора территориального фонда ОМС Вадим Стожаров.

По его словам, в 2020 году расходы на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом составили 14,9 млрд рублей, тогда как за 9 месяцев 2021 года — почти 20 млрд рублей.

«Мы исходим из того, что основным фактором, определяющим величину расходов в 2022 году, будет распространение COVID-19», — отметил он, представляя бюджет фонда на будущий год.

Также, по его словам, в городе планируется провести масштабную диспансеризацию переболевших коронавирусом. На 351 тысячу комплексных диспансерных осмотров уйдёт 432,8 млн рублей. Кроме того, заложены средства на лечение осложнений у переболевших «ковидом» — 1 млрд 600 млн рублей (30 тысяч случаев стационарной реабилитации).

Всего на 2022 год бюджет фонда запланировал расходы в 128 млрд рублей. Предполагается, что в ближайшее время Петербургу будет выделено ещё 2 млрд рублей из федерального бюджета. Как отметил губернатор Александр Беглов, за последние четыре года бюджет фонда ОМС вырос на 35 процентов — с 95 до 130 млрд рублей.

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Комментарии (4)

260965961
Почитала про этого Стожарова. Один вор сменил другого.
f0ntan
Присоединяясь к последнему комментарию, скажу, что диспансеризация стала убогой. В опросном листе диспансеризации упор на признаки туберкулеза и прочих болезней легких. Окулист на диспансеризации теперь только капает в глаза, и на этом все. К лору на диспансеризации теперь не посылают вовсе. При этом на эту "диспансеризацию", которой я в этом году разочаровался, я хотя бы успел. Ее возобновили с лета. Возможно из-за новой волны ковида ее вновь отменят
Cveta
Ну конечно выросли, зато на все другое видимо сократилось. Получить какую либо помощь планово практически не возможно, терапевты все на ковиде, так же как профильные, плюс на вакцинации, очереди на обследования месяцами, больницы выпали из плановой помощи многие.
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