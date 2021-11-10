С учетом корректировки расходы города на текущий год составили 806 млрд рублей против 741 млрд рублей в первоначальной версии, доходы по сравнению с ней выросли более чем на 150 млрд рублей.
Ранее в Смольном комментировали, что доходы казны пришлось значительно корректировать из-за того, что при формировании бюджета власти исходили из консервативной оценки.
Увеличены расходы, в том числе на строительство метро, субсидии перевозчикам, инфраструктурные объекты.
ЗакС Петербурга окончательно утвердил осеннюю корректировку бюджета
В рамках осенней корректировки закона о бюджете на 2021-й и плановые 2022 и 2023 годы доходы города доросли до 803 млрд рублей. Соответствующую инициативу депутаты Заксобрания утвердили на заседании 10 ноября в окончательном, третьем чтении. Документ будет направлен на подписание губернатору.
С учетом корректировки расходы города на текущий год составили 806 млрд рублей против 741 млрд рублей в первоначальной версии, доходы по сравнению с ней выросли более чем на 150 млрд рублей.