Затраты на территориальную программу обязательного медицинского страхования увеличатся до 119,1 млрд рублей. Это главная статья расходов, на нее тратится почти 92% бюджета.
Также на 1,1 млрд рублей подрастут затраты на организацию дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, покупке и ремонту медоборудования.
В общей сложности расходная часть бюджета ТФОМС увеличится до 129 млрд рублей.
Представитель губернатора Юрий Шестериков объяснил, что основная причина корректировки — значительный рост расходов на борьбу с коронавирусом, чем было заложено в бюджет ранее.
В Петербурге расходы на программу ОМС вырастут на 7,4 млрд рублей
Расходы бюджета Территориального фонда медицинского страхования Петербурга в 2021 году вырастут на 7,4% от утвержденной ранее суммы. Соответствующий законопроект парламент города утвердил единогласно в первом чтении 13 октября, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Затраты на территориальную программу обязательного медицинского страхования увеличатся до 119,1 млрд рублей. Это главная статья расходов, на нее тратится почти 92% бюджета.