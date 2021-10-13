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В Петербурге расходы на программу ОМС вырастут на 7,4 млрд рублей

Расходы бюджета Территориального фонда медицинского страхования Петербурга в 2021 году вырастут на 7,4% от утвержденной ранее суммы. Соответствующий законопроект парламент города утвердил единогласно в первом чтении 13 октября, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

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Затраты на территориальную программу обязательного медицинского страхования увеличатся до 119,1 млрд рублей. Это главная статья расходов, на нее тратится почти 92% бюджета.

Также на 1,1 млрд рублей подрастут затраты на организацию дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, покупке и ремонту медоборудования.

В общей сложности расходная часть бюджета ТФОМС увеличится до 129 млрд рублей.

Представитель губернатора Юрий Шестериков объяснил, что основная причина корректировки — значительный рост расходов на борьбу с коронавирусом, чем было заложено в бюджет ранее.

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Комментарии (1)

LGlo
А чего бы расходам не вырасти, если вся система ОМС основана на фейковых диагнозах и фальшивых визитах к врачам? Система так устроена, все об этом знают, но все всё устраивает. В начале этого года в районной поликлинике Красного Села выявились поголовные приписки посещений и страшных диагнозов вплоть до рака и серьезных операций. Всё оплачено по ОМС. Люди куда только ни жаловались, включая прокуратуру - все инстанции отделались отписками типа "вы всё врёти". Даже по ТВ сюжет был, но результат нулевой. И вместо наведения порядка с таким наглым распилом, увеличивают бюджет: "Даешь больше приписок, хороших и разных!"
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