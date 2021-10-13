В Петербурге расходы на программу ОМС вырастут на 7,4 млрд рублей

А чего бы расходам не вырасти, если вся система ОМС основана на фейковых диагнозах и фальшивых визитах к врачам? Система так устроена, все об этом знают, но все всё устраивает. В начале этого года в районной поликлинике Красного Села выявились поголовные приписки посещений и страшных диагнозов вплоть до рака и серьезных операций. Всё оплачено по ОМС. Люди куда только ни жаловались, включая прокуратуру - все инстанции отделались отписками типа "вы всё врёти". Даже по ТВ сюжет был, но результат нулевой. И вместо наведения порядка с таким наглым распилом, увеличивают бюджет: "Даешь больше приписок, хороших и разных!"