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Триста туристов не смогли вернуться в Петербург к началу рабочей недели. Больше 9 часов они наблюдают «красоты» аэропорта в Анталье

Петербургские туристы застряли в Турции

Прямой рейс из Египта в Петербург для 300 туристов обернулся долгим путешествием домой через Турцию.

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Как рассказали «Фонтанке» читатели 8 ноября, накануне они, клиенты туркомпании «Пегас туристик», вылетели рейсом авиакомпании Nordwings около 9 вечера в Петербург. На борту собрали туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Рейс был запланирован как прямой. Однако через полтора часа самолет приземлился в Анталье.

«Людей не предупредили заранее, а поставили перед фактом. В самолёте всем раздали посадочные талоны на рейс Анталья — Санкт-Петербург», — рассказывает читатель Евгений.

С полуночи и до 9 утра пассажиры, многие из которых с маленькими детьми, были оставлены в трансферной зоне без питания и предоставления ночлега. «Представителей авиакомпании и туроператора здесь нет. Люди как-то размещаются на лавках. Многим завтра на работу», — написала «Фонтанке» Анна.

В туркомпании «Фонтанку» перенаправили за ответом о причинах произошедшего в авиакомпанию. В Nordwings попросили запрос, который им был направлен.

В момент выхода новости читатели сообщили, что туристам объявили о посадке на рейс. Прибытие борта в Петербург планируется в 13:10.

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Комментарии (5)

Пан Атаман
Что за компания такая Nordwings. Есть Red Wings, есть Nordwind. А окажется вообще какой-нибудь Пегас :)
262370901
А почему самолёт в Анталии посадили, а не в Могадишу или в Дамаске, а можно было и в Донецке?
266203200
Тристо туристов лавировали лавировали....
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