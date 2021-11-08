Триста туристов не смогли вернуться в Петербург к началу рабочей недели. Больше 9 часов они наблюдают «красоты» аэропорта в Анталье

Как рассказали «Фонтанке» читатели 8 ноября, накануне они, клиенты туркомпании «Пегас туристик», вылетели рейсом авиакомпании Nordwings около 9 вечера в Петербург. На борту собрали туристов из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Рейс был запланирован как прямой. Однако через полтора часа самолет приземлился в Анталье.



«Людей не предупредили заранее, а поставили перед фактом. В самолёте всем раздали посадочные талоны на рейс Анталья — Санкт-Петербург», — рассказывает читатель Евгений.



С полуночи и до 9 утра пассажиры, многие из которых с маленькими детьми, были оставлены в трансферной зоне без питания и предоставления ночлега. «Представителей авиакомпании и туроператора здесь нет. Люди как-то размещаются на лавках. Многим завтра на работу», — написала «Фонтанке» Анна.

