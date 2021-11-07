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Резиновая инфляция. Пик роста цен на шины пришелся на сезон «переобувки»

«Фонтанка» выяснила, насколько именно подорожали конкретные модели зимней резины.

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Тысячи петербургских водителей в эти дни едут менять резину на зимнюю. Те, кому надо покупать новую, столкнулись с огромным ростом стоимости покрышек. Многие вынуждены прицениваться к более дешевым маркам, а то и вовсе к подержанным колесам.

Только за один октябрь стоимость автомобильных шин выросла сразу почти на 4 %, а за месяц до этого на 3,6 % — это заметил даже Росстат. На практике — в специализированных магазинах это означает рост цен на 10–15, а то и 20 % на самые популярные марки по сравнению с прошлым годом. Главная причина — подорожание компонентов шинного производства. Даже отечественные производители, независимые от курсовой разницы, не склонны сдерживать рост цен, оглядываясь на иностранных коллег по рынку.

Петербуржцы массово воспользовались свободными днями в начале ноября, чтобы сменить резину. Как ранее уже предупреждала «Фонтанка», она заметно подорожала еще месяц назад, а сейчас рост цен стал виден уже невооруженным взглядом.

Опрос «Фонтанки», проведенный среди читателей в группе «ВКонтакте», показал, что среди почти тысячи пользователей уже «переобулись» меньше трети (27,7 %). При этом большинство (36,84 %) считает, что менять резину пора уже сейчас, а 27,8 % собираются ждать первый снег. Еще 7 % сторонников конспирологии заявляют, что ставить на колеса зимнюю резину — удел слабых духом, которым заморочила голову шинная индустрия.

Общий рост цен на шины Росстат подсчитывает каждый месяц. Но что именно это за шины, неизвестно. А каждый водитель покупает именно свои — по размеру и кошельку. Так что «Фонтанка» нашла в архиве интернета цены на совершенно одинаковые модели шин в одном и том же крупном петербургском магазине сегодня и год назад. Кое-где разница не превышает размер инфляции, а где-то это 20–30, а то и 40 %.

Но сейчас, как оказывается, дело не только в цене — нужные колеса надо еще найти. Так, например, в одном из популярных магазинов корреспонденту «Фонтанки» в качестве самого бюджетного варианта зимних шин распространенного размера 205/55/16 предложили «Кордиант» за 4 840 рублей за штуку. Однако эту марку покупатели уже разобрали, оставив неспешным водителям всего одну шину на складе. «Их, к сожалению, вообще нет, даже под заказ. Не знаю, когда будет привоз», — развела руками на том конце провода оператор.

Самыми близкими по цене к бюджетному сегменту оказалась сербская «Тайгер» за 5 030 рублей, российская «Формула» за 5 040 рублей и корейская «Роудстоун» за 5 070. Последних, кстати, в избытке. Шины из бюджетной линейки «Нокиан Нордман» в магазине разобрали вплоть до устаревшей седьмой модели, да и ее в Петербурге можно получить уже только по предзаказу.

В другом магазине как самый бюджетный вариант предложили «Пирелли» за 5 660 рублей. «В среднем сейчас шины до 20 % подорожали [по сравнению] с тем годом», — подтвердил оператор догадку.

«Подорожание шин есть постепенное и традиционно в сезон шиномонтажа, начиная с сентября. Плавно от 1,5 до 6 %. И дорожают вне зависимости от дат дефицитные размеры. Премиальный сегмент остаётся с выбором зимней резины таких как «Нокиан» 8–9, «Мишлен» (шип или липучка). В массовом сегменте больше стали анализировать варианты по бюджетным зимним шинам, в том числе б/у в хорошем состоянии», — рассказывает «Фонтанке» глава крупной сети автосалонов Сергей Моренков.

«Я бы отметил такую тенденцию: люди не гонятся за брендом, но и не экономят. Если раньше некоторые искали липучку, то сейчас больше покупают шипы. Просто это будет не премиум линейка, допустим, как было раньше, когда шины делились на «Нокиан», «Гиславед» и все остальные. Сейчас люди достаточно лояльны к бренду, — говорит автоэксперт, основатель «Автоклуба А24» Денис Шубин. — Люди покупают вместо «Нокиан Хаккапелиита» «Нокиан Нордман», вместо «Гиславеда» — «Тойо». Даже владельцы премиальных машин сейчас не считают зазорным поставить корейские, японские или немецкие шипованные шины вместо шведских и финских».

Также он отмечает, что к отечественным шинам у потребителей доверия больше, чем к китайским, которых появилось на рынке очень много. К тому же, те же премиальные «Нокиан» производятся в России, на заводе во Всеволожске.

Специализированный сайт «Авто.ру» на основе анализа объявлений магазинов о продаже автопокрышек рассказывает, что реальный рост цен — без учета скидок и акций — на зимнюю резину составил к концу октября 31 %. Чуть меньше подорожали всесезонные модели — в среднем на 15 %. Одновременно эксперты говорят о росте интереса водителей к так называемым восстановленным шинам (бывшим в употреблении, но с восстановленным рисунком протектора), а также к просто не сильно изношенным подержанным колесам. По состоянию на конец августа цены на них еще примерно равнялись стоимости в начале года, что еще больше подогревает к ним интерес со стороны прижимистой части автомобильного сообщества.

Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

SKPTM
Если в двух предложениях, то:
1. Россияне беднеют,
2. Всё сильно дорожает.
hoboot
печально. ещё больше аварий будет из-за отсутствия денег на безопасную резину.
Zizipop
зима наступает внезапно же, что мешало спокойно выбрать и купить хотя бы конце августа или в сентябре?
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