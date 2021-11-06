Житель Ленобласти сломал челюсть своей 18-летней возлюбленной на последнем месяце беременности

Полиция в Кингисеппском районе Ленобласти решает вопрос о возбуждении уголовного дела по мотивам семейной драмы. В качестве пострадавшей — юная женщина, которая готовится стать матерью.
Как пишет 47news 6 ноября, накануне в районную больницу была доставлена 18-летняя местная жительница. Медики диагностировали у неё перелом челюсти, сотрясение и гематомы. В ходе разбирательств выяснилось, что пострадавшую избил 20-летний возлюбленный. Мужчину не смутило, что жертва — будущая мать его ребенка. Она находится на 9-м месяце беременности и скоро должна родить.
По данным полиции, драма произошла в деревне Большая Пустомержа. Побоям предшествовал конфликт. Известно, что 18 лет пострадавшей исполнилось летом. Её бойфренд уже успел обзавестись судимостью.