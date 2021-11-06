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Житель Ленобласти сломал челюсть своей 18-летней возлюбленной на последнем месяце беременности

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Полиция в Кингисеппском районе Ленобласти решает вопрос о возбуждении уголовного дела по мотивам семейной драмы. В качестве пострадавшей — юная женщина, которая готовится стать матерью.

Как пишет 47news 6 ноября, накануне в районную больницу была доставлена 18-летняя местная жительница. Медики диагностировали у неё перелом челюсти, сотрясение и гематомы. В ходе разбирательств выяснилось, что пострадавшую избил 20-летний возлюбленный. Мужчину не смутило, что жертва — будущая мать его ребенка. Она находится на 9-м месяце беременности и скоро должна родить.

По данным полиции, драма произошла в деревне Большая Пустомержа. Побоям предшествовал конфликт. Известно, что 18 лет пострадавшей исполнилось летом. Её бойфренд уже успел обзавестись судимостью.

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Комментарии (14)

VKuser174198221
Двадцатилетний уголовник..18 летняя мать..."ДОРОГИЯ РОССИЯНЕ"!
Михаил Петров-Водкин
Торопил будущую мать с пособиями и ништяками на ребёнка, в смысле с родами, а то выпить не на что.
265055770
Бьет - значит любит
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