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Живой экспонат. В Канаде на уроке биологии к доске вышел лось

Лось ворвался в здание школы в Канаде

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В Канаде пришлось прервать урок биологии из-за ворвавшегося в здание школы лося. Животное разбило окно и не желало уходить.

Как сообщают местные СМИ, с утра в провинции Саскачеван у здания школы заметили лося. Во время урока биологии животное с разбега разбило стекло и ворвалось в класс.

Один из учеников получил легкую травму осколками. Детей сразу же увели. Оставшийся в гордом одиночестве лось, постояв в центре класса, прилёг.

Ситуацию помогли разрешить спасатели. Они усыпили лося и вывезли обратно в лес. «Лось на свободе и избежал вызова к директору школы», — добавили в полиции Саскачеван.

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Комментарии (4)

Хауаю
Эффектное наглядное пособие.
chip1
Рашкину бы в Канаду съездить, проредить популяцию рогатых наглецов)
Alex000
Лосю конечно повезло, что он не в мед попал.
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