Живой экспонат. В Канаде на уроке биологии к доске вышел лось

В Канаде пришлось прервать урок биологии из-за ворвавшегося в здание школы лося. Животное разбило окно и не желало уходить.
Как сообщают местные СМИ, с утра в провинции Саскачеван у здания школы заметили лося. Во время урока биологии животное с разбега разбило стекло и ворвалось в класс.
I always assumed that if I was ever interviewed by the @nytimes it would be b/c I’ve spent the last decade passionately advocating on behalf of the film Speed 2 and how it doesn’t deserve the hate it receives.— Pat Dubois (@patdubois) November 5, 2021
But this is even better.
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Один из учеников получил легкую травму осколками. Детей сразу же увели. Оставшийся в гордом одиночестве лось, постояв в центре класса, прилёг.
Ситуацию помогли разрешить спасатели. Они усыпили лося и вывезли обратно в лес. «Лось на свободе и избежал вызова к директору школы», — добавили в полиции Саскачеван.