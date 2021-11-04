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В Дании арестовали российское научное судно «Академик Иоффе»

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В датском порту Скаген задержали научно-исследовательское судно Института океанологии имени П. П. Ширшова «Академик Иоффе». Информация об этом появилась накануне на сайте посольства России в Дании.

Судно было задержано датскими властями 1 ноября при бункеровке на рейде в Скагене, судовые документы были изъяты.

Как поясняется, арест является обеспечительной мерой по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе».

Судно находится в собственности России и используется Институтом океанологии РАН в научных целях.

Копии судебных решений, на основании которых произведен арест, посольство передало в российское Министерство иностранных дел. «Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», — говорится на сайте дипмиссии.

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Комментарии (20)

Капитан Очевидность2
Это подарок Вовке на "праздничек" 4 ноября. Чтоб гордость испытал за себя, за страну, за свою невероятно успешную внешнюю политику.
Как говорится, при Сталине такого бы не было.
angel of death
ну может отремонтируют на халяву, и персонал нормально покормят =) чё грустить-то? =)
SU LUX INN
что ж, и на фонтантке бывают Хорошие новости! задержали корабль Шпионов, которые что-то там наверняка бродили-гадили против Цивилизованных стран!
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