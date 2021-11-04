В Дании арестовали российское научное судно «Академик Иоффе»

В датском порту Скаген задержали научно-исследовательское судно Института океанологии имени П. П. Ширшова «Академик Иоффе». Информация об этом появилась накануне на сайте посольства России в Дании.
Судно было задержано датскими властями 1 ноября при бункеровке на рейде в Скагене, судовые документы были изъяты.
Как поясняется, арест является обеспечительной мерой по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе».
Судно находится в собственности России и используется Институтом океанологии РАН в научных целях.
Копии судебных решений, на основании которых произведен арест, посольство передало в российское Министерство иностранных дел. «Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», — говорится на сайте дипмиссии.