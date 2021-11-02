В Москве создадут цифровую платформу для обучения таксистов за 59,5 млн рублей

В Москве выделили почти 60 миллионов рублей на разработку обучающей платформы для таксистов. Водителей научат правилам работы в такси, основам первой помощи и русскому языку, а также расскажут об истории и достопримечательностях столицы.

Как сообщается 2 ноября на сайте правительства Москвы, город выделил на создание цифровой платформы для обучения водителей такси 59,5 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Разрабатывать платформу будут эксперты ведущих профильных вузов. Программа будет включать четыре блока: специализированный блок по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения, пассажирский сервис, «Москвоведение» и русский язык. Разделы будут содержать как учебные материалы, так и тестовые задания, с помощью которых можно оценить уровень освоения темы.

В спецблок, например, войдут такие разделы, как требования по безопасности перевозок легковым такси, правила проведения предрейсовых медосмотров водителя и контроля технического состояния машины и основные положения регулирования деятельности такси как в Москве, так и в России в целом. Там же расскажут о порядке заполнения путевых листов, режиме труда и отдыха, правилах поведения при ДТП и обучат основам оказания первой медицинской помощи. Блок о пассажирском сервисе будет касаться правил работы с агрегаторами, взаимодействия с пассажирами, перевозок детей, инвалидов, животных, крупного багажа, а также оказания разных видов услуг, в том числе на территориях вокзалов и аэропортов. Курс русского языка будет охватывать как классические темы, вроде грамматики и норм произношения, так и особенности профессиональной коммуникации водителя такси, например речевой этикет и поведение в конфликтных ситуациях. При этом в нем предусматриваются разные уровни сложности для тех, у кого русский является родным языком и нет. В блоке «Москвоведение» таксистам дадут базовые знания по истории и топонимике столицы. Планируется, что это поможет водителям лучше узнать город.