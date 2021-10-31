Путин: Температура в России растёт быстрее, чем в среднем в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России теплеет быстрее, чем в среднем в мире. В частности, за последние 10 лет средняя температура выросла на полградуса, отметил глава государства 31 октября, выступая в режиме видеоконференции на саммите Группы G-20.



«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса», — цитирует Путина ТАСС.



При этом президент подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение, отметив, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. «Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории», — констатировал Путин.

