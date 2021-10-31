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Путин: Температура в России растёт быстрее, чем в среднем в мире

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России теплеет быстрее, чем в среднем в мире. В частности, за последние 10 лет средняя температура выросла на полградуса, отметил глава государства 31 октября, выступая в режиме видеоконференции на саммите Группы G-20.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса», — цитирует Путина ТАСС.

При этом президент подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение, отметив, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. «Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории», — констатировал Путин.

«Фонтанка» сообщала, что июль 2021 года стал одним из самых жарких на планете за всю историю наблюдений. Климатологи заявляют, что на 80% в природных аномалиях виноват человек. В то же время некоторые учёные считают, что вместо глобального потепления на Земле может наступить малый ледниковый период.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1–2 ноября.

31 октября COP26 открылась в Глазго с минуты молчания в память о жертвах COVID-19.

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Комментарии (26)

266098315
О чём бы тупин не говорил: о потеплении, о похолодании, об экономике, о своих детях, о своих деньгах, о народе, о стране, о пандемии.....- не покидает твёрдое убеждение, что он врёт.
guess
В «новой реальности» люди должны жить в атмосфере постоянного страха, в режиме наведённой психической эпидемии-запуганными, отключившими рациональное мышление - легче управлять. Главным полем этих психоэпидемий (по сути- психоинформационного террора) будет, конечно же, Постзапад. У менее богатых и менее сбалансированных режимов за его пределами появится соблазн повторить это у себя. Причин две: во-первых, продемонстрировать хозяевам мировой игры лояльность («мы такие же, как вы», «запишите нас в постбуржуинство — мы открыты для этого» и т.п.); во-вторых, компенсировать психоинформационными мерами социально-экономическую слабость. И то, и другое - самоубийственно, поскольку ведёт верхушки стран «второй зоны» (полупериферии) к уничтожению, прежде всего - социально-властному и экономическому. Именно психоинформационными ударами ультраглобалисты будут зачищать верхушки государств «второй зоны» и сами эти государства. Ну а в постбуржуинство никто их не собирается записывать - места мало(с)
firma
Речь была о новых налогах, как я понимаю..
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