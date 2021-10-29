Массовое отравление после катания в Финском заливе. С животами слегли десятки кайтсерферов

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В Петербурге после особенно ветреных выходных на Финском заливе массово заболели кайтеры — любители катания на доске по волнам со специальным воздушным змеем. Анализы показали кишечные инфекции — астровирус и ротавирус. Осталось выяснить, откуда они взялись здесь в количестве, достаточном, чтобы свалить целый взвод спортивных мужчин.

То, что водой в природных водоемах можно серьезно отравиться, петербургские кайтеры знают не понаслышке. Но настолько массовое и тяжелое поражение от инфекции терпят впервые. В сообществе уверены, что незадолго до тех злосчастных выходных в Сестрорецке что-то утекло: накануне там как раз были перебои с водоснабжением.



Примерно из 130 человек, выехавших на спот в Сестрорецке 16–17 октября, о недомогании после упражнений на воде заявили более двадцати любителей кайтсерфинга. Статистику в кайтерском сообществе считали сами, но уверены, что преувеличивать масштабы бедствия ни у кого из участников опроса резона нет. Более того, в ряде случаев вслед за вернувшимся из Сестрорецка кайтером заболели члены его семьи. Симптомы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать: высокая температура, рвота, жидкий стул, только успевай поворачиваться активной стороной к унитазу. Было бы смешно, если бы не пришлось обращаться за медицинской помощью. Некоторые борются с последствиями до сих пор. Анализы (документ имеется в распоряжении «Фонтанки») показали, что с очередной катки глава семьи привез домой астровирус и ротавирус.

Кайтингом в Петербурге увлекается несколько тысяч человек. Преданных фанатов, которые стараются не пропускать ни одного ветреного дня, — несколько сотен. Когда два с лишним десятка товарищей слегли с симптомами кишечной инфекции разной степени тяжести после катания в районе одного и того же спота, сообщество заволновалось.



«Катаюсь три сезона на Финском заливе, периодически возникают симптомы отравления, — рассказал «Фонтанке» кайтер Влад, он заболел после катания в Сестрорецке 16–17 октября. — Однако последний раз все было намного серьезнее, чем раньше, — проболел почти неделю, сначала слабость, температура 38 несколько дней, начали ощутимо болеть суставы. Постоянно хотелось спать, такой слабости и апатии ни при одной простуде или отравлении у меня никогда не было. В туалете проводил времени больше, чем где-либо на этой неделе. В один из вечеров уже был готов вызывать скорую, но перетерпел. Через два дня после моей болезни заболела девушка. Мы живем вместе, но она не каталась. Очевидно, подхватила болячку от меня — ей стало очень плохо в метро, начало тошнить, в глазах потемнело, почти обморок словила». И Влад, и его девушка привиты от коронавируса, а в прошлом году, до вакцинации, уже болели им.

Кайтер Игорь тоже обратился к врачу. «Анализы взяли на ковид, сальмонеллу и ещё на какую-то гадость, но они пока не готовы, — рассказал он «Фонтанке». — В воскресенье катался, все как обычно. В понедельник и вторник, когда пошли первые заболевшие, радовался, что меня миновало. Но ночью со вторника на среду поднялась температура до 38, стандартные признаки отравления: рвота, понос, состояние ужасное. Так три дня. Потом температура в субботу ушла, состояние начало налаживаться».



Многие перенесли невзгоду стоически. «Катался 16 октября в Курорте четыре часа и 17 октября в Дубках четыре часа, — рассказал «Фонтанке» тезка Влада. — 19 октября слег с температурой 38,5, но 21-го уже был здоров и на работе».

Директор клуба космонавтики имени Гагарина Никита Попов в тот самый уик-энд тоже был в Сестрорецке. Тоже потом испытывал недомогание, но без повышенной температуры, «денек поштормило». «Обычно мы катаемся в сильный ветер, когда случаются большие приливы, — говорит Никита Попов. — Вода идет на пляж и уносит в залив все, что было на берегу. Когда мы прыгаем, убираемся в воду на большой скорости, хочешь не хочешь, промывает носоглотку. Есть шансы что-то такое подхватить. При этом на заливе в районе Курорта в последнее время стало намного чище, чем в предыдущие годы. Есть с чем сравнивать. Второй популярный спот находится в Лахте. Там прямо у берега тонны мусора, в воде прокладки, салфетки, пакеты. Народ там больше зимой по льду старается кататься».

При этом многие кайтеры часто ездят кататься в экзотические места, например в Юго-Восточную Азию, где опасность подцепить кишечную инфекцию гораздо выше, чем в Петербурге. Половина и вовсе проводит зиму во Вьетнаме или Египте, где «посуду в общепите моют в одном тазике на улице». Но ни в одной из этих поездок петербуржцам не приходилось испытывать ничего подобного октябрьской вспышке ротавируса после Сестрорецка.



«Такого расстройства у меня никогда в жизни не было, даже при посещении стран с очень низкой санитарной культурой, — рассказал «Фонтанке» Павел, который занимается кайтингом три года. — К врачу не обращался, лекарства от подобных спецэффектов обычно есть в каждой аптечке. Самое плохое было потом: спустя несколько дней с аналогичными проблемами столкнулись жена и дочь. Заболевание оказалось заразным».

На ковид после «каталки» проверились несколько пострадавших, но модный вирус обнаружен не был. А вот ротавирус и астровирус врачи нашли.

Кайтеры признаются, что любой из них морально готов к некоторым проблемам со стулом после каждой «каталки». Есть даже свои лайфхаки: кто-то полощет рот мирамистином прямо на берегу, кто-то запивает финскую воду колой. До и после катания рекомендуют промывать носоглотку морской водой из аптеки. Этот напиток годится не только для очистки столового серебра, но и, по наблюдениям кайтеров, «выжигает» заразу в желудке. Но еще никогда кишечные инфекции в их сообществе не были настолько сильными, массовыми и заразными. И никогда не вызвали рвоту. К тому же дело было за дамбой, при сравнительно низкой температуре в плюс семь градусов. Откуда инфекции взяться?



В сообществе уверены, что кто-то петербургским кайтерам подгадил в прямом смысле слова — слил фекалии в Финский залив. Вспомнили, что волны попахивали канализацией. На берегу был замечен мертвый тюлень. И как раз накануне злополучной «каталки» в Сестрорецке случилась авария, в кранах не было воды.

В петербургском «Водоканале» «Фонтанку» заверили, что массовое заболевание кайтеров с проблемами с водоснабжением никак не может быть связано. Работы велись на водопроводном трубопроводе, который подает в Курортный район холодную питьевую воду с Северной водопроводной станции. Канализационные стоки туда попасть не могли. К тому же все городские стоки проходят полный цикл механической и химико-биологической очистки.

«На северном побережье Финского залива находятся выпуски очищенных сточных вод ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино, Зеленогорске, Сестрорецке, Молодежном и Ольгино, — пояснили в «Водоканале». — Предприятие отвечает за эффективность очистки и качество стоков по всем контролируемым параметрам от канализационных очистных сооружений перед сбросом в водные объекты. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит регулярный мониторинг качества воды Финского залива в Курортном районе. Мониторинг ведется в 8 точках, расположенных выше и ниже выпусков канализационных очистных сооружений. Качество воды Финского залива контролируется как в поверхностном горизонте (на глубине до 0,5 м), так и в придонном горизонте». На предприятии уверены: причины загрязнения вод Финского залива надо искать не в трубах «Водоканала». Виноваты могут быть диффузные стоки с сельскохозяйственных полей, промплощадок, территорий населенных пунктов, дорог или от судоходства. Дома отдыха, предприятия общепита и другие организации на побережье тоже не стоит сбрасывать со счетов.

