Массовое отравление после катания в Финском заливе. С животами слегли десятки кайтсерферов

В Петербурге после особенно ветреных выходных на Финском заливе массово заболели кайтеры — любители катания на доске по волнам со специальным воздушным змеем. Анализы показали кишечные инфекции — астровирус и ротавирус. Осталось выяснить, откуда они взялись здесь в количестве, достаточном, чтобы свалить целый взвод спортивных мужчин.
То, что водой в природных водоемах можно серьезно отравиться, петербургские кайтеры знают не понаслышке. Но настолько массовое и тяжелое поражение от инфекции терпят впервые. В сообществе уверены, что незадолго до тех злосчастных выходных в Сестрорецке что-то утекло: накануне там как раз были перебои с водоснабжением.
Примерно из 130 человек, выехавших на спот в Сестрорецке 16–17 октября, о недомогании после упражнений на воде заявили более двадцати любителей кайтсерфинга. Статистику в кайтерском сообществе считали сами, но уверены, что преувеличивать масштабы бедствия ни у кого из участников опроса резона нет. Более того, в ряде случаев вслед за вернувшимся из Сестрорецка кайтером заболели члены его семьи. Симптомы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать: высокая температура, рвота, жидкий стул, только успевай поворачиваться активной стороной к унитазу. Было бы смешно, если бы не пришлось обращаться за медицинской помощью. Некоторые борются с последствиями до сих пор. Анализы (документ имеется в распоряжении «Фонтанки») показали, что с очередной катки глава семьи привез домой астровирус и ротавирус.
Кайтингом в Петербурге увлекается несколько тысяч человек. Преданных фанатов, которые стараются не пропускать ни одного ветреного дня, — несколько сотен. Когда два с лишним десятка товарищей слегли с симптомами кишечной инфекции разной степени тяжести после катания в районе одного и того же спота, сообщество заволновалось.
«Катаюсь три сезона на Финском заливе, периодически возникают симптомы отравления, — рассказал «Фонтанке» кайтер Влад, он заболел после катания в Сестрорецке 16–17 октября. — Однако последний раз все было намного серьезнее, чем раньше, — проболел почти неделю, сначала слабость, температура 38 несколько дней, начали ощутимо болеть суставы. Постоянно хотелось спать, такой слабости и апатии ни при одной простуде или отравлении у меня никогда не было. В туалете проводил времени больше, чем где-либо на этой неделе. В один из вечеров уже был готов вызывать скорую, но перетерпел. Через два дня после моей болезни заболела девушка. Мы живем вместе, но она не каталась. Очевидно, подхватила болячку от меня — ей стало очень плохо в метро, начало тошнить, в глазах потемнело, почти обморок словила». И Влад, и его девушка привиты от коронавируса, а в прошлом году, до вакцинации, уже болели им.
Кайтер Игорь тоже обратился к врачу. «Анализы взяли на ковид, сальмонеллу и ещё на какую-то гадость, но они пока не готовы, — рассказал он «Фонтанке». — В воскресенье катался, все как обычно. В понедельник и вторник, когда пошли первые заболевшие, радовался, что меня миновало. Но ночью со вторника на среду поднялась температура до 38, стандартные признаки отравления: рвота, понос, состояние ужасное. Так три дня. Потом температура в субботу ушла, состояние начало налаживаться».
Многие перенесли невзгоду стоически. «Катался 16 октября в Курорте четыре часа и 17 октября в Дубках четыре часа, — рассказал «Фонтанке» тезка Влада. — 19 октября слег с температурой 38,5, но 21-го уже был здоров и на работе».
Директор клуба космонавтики имени Гагарина Никита Попов в тот самый уик-энд тоже был в Сестрорецке. Тоже потом испытывал недомогание, но без повышенной температуры, «денек поштормило». «Обычно мы катаемся в сильный ветер, когда случаются большие приливы, — говорит Никита Попов. — Вода идет на пляж и уносит в залив все, что было на берегу. Когда мы прыгаем, убираемся в воду на большой скорости, хочешь не хочешь, промывает носоглотку. Есть шансы что-то такое подхватить. При этом на заливе в районе Курорта в последнее время стало намного чище, чем в предыдущие годы. Есть с чем сравнивать. Второй популярный спот находится в Лахте. Там прямо у берега тонны мусора, в воде прокладки, салфетки, пакеты. Народ там больше зимой по льду старается кататься».
При этом многие кайтеры часто ездят кататься в экзотические места, например в Юго-Восточную Азию, где опасность подцепить кишечную инфекцию гораздо выше, чем в Петербурге. Половина и вовсе проводит зиму во Вьетнаме или Египте, где «посуду в общепите моют в одном тазике на улице». Но ни в одной из этих поездок петербуржцам не приходилось испытывать ничего подобного октябрьской вспышке ротавируса после Сестрорецка.
«Такого расстройства у меня никогда в жизни не было, даже при посещении стран с очень низкой санитарной культурой, — рассказал «Фонтанке» Павел, который занимается кайтингом три года. — К врачу не обращался, лекарства от подобных спецэффектов обычно есть в каждой аптечке. Самое плохое было потом: спустя несколько дней с аналогичными проблемами столкнулись жена и дочь. Заболевание оказалось заразным».
На ковид после «каталки» проверились несколько пострадавших, но модный вирус обнаружен не был. А вот ротавирус и астровирус врачи нашли.
Кайтеры признаются, что любой из них морально готов к некоторым проблемам со стулом после каждой «каталки». Есть даже свои лайфхаки: кто-то полощет рот мирамистином прямо на берегу, кто-то запивает финскую воду колой. До и после катания рекомендуют промывать носоглотку морской водой из аптеки. Этот напиток годится не только для очистки столового серебра, но и, по наблюдениям кайтеров, «выжигает» заразу в желудке. Но еще никогда кишечные инфекции в их сообществе не были настолько сильными, массовыми и заразными. И никогда не вызвали рвоту. К тому же дело было за дамбой, при сравнительно низкой температуре в плюс семь градусов. Откуда инфекции взяться?
В сообществе уверены, что кто-то петербургским кайтерам подгадил в прямом смысле слова — слил фекалии в Финский залив. Вспомнили, что волны попахивали канализацией. На берегу был замечен мертвый тюлень. И как раз накануне злополучной «каталки» в Сестрорецке случилась авария, в кранах не было воды.
В петербургском «Водоканале» «Фонтанку» заверили, что массовое заболевание кайтеров с проблемами с водоснабжением никак не может быть связано. Работы велись на водопроводном трубопроводе, который подает в Курортный район холодную питьевую воду с Северной водопроводной станции. Канализационные стоки туда попасть не могли. К тому же все городские стоки проходят полный цикл механической и химико-биологической очистки.
«На северном побережье Финского залива находятся выпуски очищенных сточных вод ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино, Зеленогорске, Сестрорецке, Молодежном и Ольгино, — пояснили в «Водоканале». — Предприятие отвечает за эффективность очистки и качество стоков по всем контролируемым параметрам от канализационных очистных сооружений перед сбросом в водные объекты. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит регулярный мониторинг качества воды Финского залива в Курортном районе. Мониторинг ведется в 8 точках, расположенных выше и ниже выпусков канализационных очистных сооружений. Качество воды Финского залива контролируется как в поверхностном горизонте (на глубине до 0,5 м), так и в придонном горизонте». На предприятии уверены: причины загрязнения вод Финского залива надо искать не в трубах «Водоканала». Виноваты могут быть диффузные стоки с сельскохозяйственных полей, промплощадок, территорий населенных пунктов, дорог или от судоходства. Дома отдыха, предприятия общепита и другие организации на побережье тоже не стоит сбрасывать со счетов.
«Причем в прибрежной зоне много прямых выпусков коттеджей или ресторанов, которые сбрасывают стоки без очистки, или выпусков с локальных очистных сооружений, которые работают неэффективно и не обеспечивают требуемое качество очистки, — отмечают в «Водоканале». — Нельзя исключать также влияние на качество воды донных отложений, которые могли подняться сильными волнами во время шторма».
В ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» и вовсе не уверены, что дело в воде. Заместитель директора по научной работе центра, доктор медицинских наук Кирилл Фридман рассказал «Фонтанке», что качество воды в открытых водоемах Петербурга всегда было неудовлетворительным.
«А когда снизились сбросы предприятий в воду, стало еще хуже, потому что ушел химический гнет, сдерживавший размножение вирусов и бактерий, — говорит Кирилл Фридман. — Астровирус и ротавирус одни из самых распространенных в среде. Передаются в том числе через воду. Но сложно представить себе, что 20 человек одновременно могли получить такую дозу этих вирусов, которой оказалось достаточно для сильной реакции организма. Вариант заражения от воды Финского залива, судя по симптомам, маловероятен. Это больше напоминает пищевой путь заражения. Я думаю, что что-то они съели или выпили вместе. Человек при купании заглатывает до 25 мл воды. Эта доза чрезвычайно мала для заражения».
Возможно, все дело в том, что простое купание отличается от кайтсерфинга так же, как пешая прогулка от гонки по пересеченной местности. «Я с прищепкой на носу катаюсь, вынужден с открытой хлебницей катать, огурцов постоянно хватаю», — описывает свой обычный день на споте один из участников сообщества.
При этом медики считают, что осенью опасность подцепить от воды кишечную инфекцию даже выше, чем летом.
«Наибольшая заболеваемость вирусными кишечными инфекциями отмечается именно в осенне-зимний период — возможно, из-за более низких температур, которые повышают стабильность вируса, — рассказала «Фонтанке» заведующая инфекционным отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова. — Человеческие астровирусы и ротавирусы передаются фекально-оральным путем. Основной путь передачи — зараженная пища и вода. Во время занятий кайтингом спортсмен может заглатывать довольно значительное количество воды. Также заражение может произойти при использовании для мытья рук или посуды воды из открытого водоёма. Астровирусная инфекция наиболее опасна для маленьких детей и пожилых людей. У взрослых это заболевание длится 24–48 часов и обычно проходит без лечения. Ротавирусы являются наиболее частой причиной вирусных диарей. Наиболее тяжёло болеют дети до 5 лет, впервые встречающиеся с инфекцией.
У взрослых может отмечаться частый жидкий стул, может появиться рвота, повыситься температура тела. Симптомы сохраняются 3–5 дней, проходят самостоятельно. Лечение — симптоматическое, в основном — оральная регидратация, то есть употребление солевых растворов после каждого эпизода рвоты или жидкого стула». Полоскание рта раствором хлоргексидина (мирамистином) для предотвращения заболевания врач считает бессмысленным: вирус быстро проникает внутрь эпителиальных клеток и становится недосягаемым для антисептиков. Употребление крепких спиртных напитков для «дезинфекции» может и вовсе привести к повреждению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и еще больше способствовать заражению вирусной диареей.
Пережив октябрьское поветрие, кайтеры всерьез опасаются, что в результате информационного резонанса выяснять, кто спустил в Финский залив нехорошее, не станут. А вот спортсменов с пляжей погонят, просто потому, что это проще всего. Многие считают, что по нынешним временам держать рот закрытым важно не только во время катания. Поэтому вопрос о коллективном обращении в какие-либо структуры пока даже не ставится. Любители ветреных дней готовят «снарягу» к выходным и заранее дезинфицируются колой.
«Сегодня ребята поехали кататься в Курорт и передают, что вода пахнет стоками, — рассказал «Фонтанке» кайтер Алексей, который переболел после 16–17 октября. — Следим за состоянием людей».
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»