Жители Сестрорецка остались без воды. Пропала как горячая, так и холодная

В некоторых домах Сестрорецка уже несколько часов нет воды — ни горячей, ни холодной. По словам читателя «Фонтанки» Владимира, краны в здании № 10 на улице Воскова «пересохли» приблизительно в 17 часов 15 октября.
С похожей проблемой столкнулись и жители домов на Инструментальщиков, 25, на Транспортной, 5, на улице Токарева, 15, на Приморском шоссе, 322 и на Воскова, 9. На неудобства они пожаловались в группе «Курортный район Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 15 октября, предприятие ведет работы по устранению технологического нарушения на сети диаметром 700 мм по Левашовскому шоссе. По нескольким адресам были установлены прицеп-цистерны.
«Для резервного водоснабжения установлены альтернативные источники (прицеп-цистерны с водой) по адресам г. Сестрорецк: ул. Пограничная угол наб. реки Сестра; Приморское шоссе, д. 265; ул. Токарева, д. 15; ул. Володарского, д. 7; ул. Инструментальщиков, д. 21; Дубковское шоссе, д. 34; наб. реки Сестра, д. 5. г. Сестрорецк: СНТ «Ветеран», д. № 13; СНТ «Ветеран», д. № 45», — гласит запись на сайте предприятия.
Как долго продлятся работы, не уточняется.