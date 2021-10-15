Жители Сестрорецка остались без воды. Пропала как горячая, так и холодная

В некоторых домах Сестрорецка уже несколько часов нет воды — ни горячей, ни холодной. По словам читателя «Фонтанки» Владимира, краны в здании № 10 на улице Воскова «пересохли» приблизительно в 17 часов 15 октября.



С похожей проблемой столкнулись и жители домов на Инструментальщиков, 25, на Транспортной, 5, на улице Токарева, 15, на Приморском шоссе, 322 и на Воскова, 9. На неудобства они пожаловались в группе «Курортный район Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».



Как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 15 октября, предприятие ведет работы по устранению технологического нарушения на сети диаметром 700 мм по Левашовскому шоссе. По нескольким адресам были установлены прицеп-цистерны.

