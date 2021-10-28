Петербургский парламент предложит изменить закон об иностранных агентах

В петербургском парламенте намерены создать рабочую группу для внесения изменений в федеральный закон об иностранных агентах. Об этом 28 октября на встрече с главными редакторами петербургских СМИ заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.
Ранее секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обращался к парламентариям двух регионов с предложением использовать своё право законотворческой инициативы и обратиться в Государственную думу для отмены или изменения Закона о СМИ-иноагентах. Также Союз журналистов призывал до принятия решения по закону или поправок приостановить процедуру признания новых СМИ и журналистов иноагентами.
Кроме того, в объединении предлагали обязать Минюст, в случае принятия Госдумой поправок в закон, пересмотреть ранее принятые решения о признании юридических и физических лиц иноагентами.
«В целом соглашусь, что в этом законе есть моменты неоднозначные. Мы все понимаем, что если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Мы считаем, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент», — заявил спикер городского парламента Александр Бельский на встрече с руководителями СМИ.
Он добавил, что в Законодательном собрании появится рабочая группа по подготовке инициативы, которую возглавит вице-спикер городского парламента Марина Шишкина.