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Петербургский парламент предложит изменить закон об иностранных агентах

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В петербургском парламенте намерены создать рабочую группу для внесения изменений в федеральный закон об иностранных агентах. Об этом 28 октября на встрече с главными редакторами петербургских СМИ заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Ранее секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обращался к парламентариям двух регионов с предложением использовать своё право законотворческой инициативы и обратиться в Государственную думу для отмены или изменения Закона о СМИ-иноагентах. Также Союз журналистов призывал до принятия решения по закону или поправок приостановить процедуру признания новых СМИ и журналистов иноагентами.

Кроме того, в объединении предлагали обязать Минюст, в случае принятия Госдумой поправок в закон, пересмотреть ранее принятые решения о признании юридических и физических лиц иноагентами.

«В целом соглашусь, что в этом законе есть моменты неоднозначные. Мы все понимаем, что если где-то присутствует субъективное мнение, то становится очень тяжело найти правду. Мы считаем, что все инструменты должны работать, в том числе и судебные инстанции, и парламент», — заявил спикер городского парламента Александр Бельский на встрече с руководителями СМИ.

Он добавил, что в Законодательном собрании появится рабочая группа по подготовке инициативы, которую возглавит вице-спикер городского парламента Марина Шишкина.

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Комментарии (4)

пазузу
инагентов переименовать в интуристов. и катать в крутом автобусе на экскурсии
Abu-Denis
"Провести расследование как и почему в России появился этот «закон»

О, да, сейчас Его ВысокоПалачество лично даст приказ разобраться и наказать холуев, которые гнобят неудобную для Владимира Владимировича прессу.
dragvs
А лучше бы целиком отменить этот маразм и всех амнистировать. Провести расследование как и почему в России появился этот «закон».
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