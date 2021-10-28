Петербургский парламент предложит изменить закон об иностранных агентах

В петербургском парламенте намерены создать рабочую группу для внесения изменений в федеральный закон об иностранных агентах. Об этом 28 октября на встрече с главными редакторами петербургских СМИ заявил спикер ЗакСа Александр Бельский.



Ранее секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области обращался к парламентариям двух регионов с предложением использовать своё право законотворческой инициативы и обратиться в Государственную думу для отмены или изменения Закона о СМИ-иноагентах. Также Союз журналистов призывал до принятия решения по закону или поправок приостановить процедуру признания новых СМИ и журналистов иноагентами.