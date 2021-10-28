Что смотреть на «Послании к человеку»: онлайн и офлайн

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







С пятницы, 29 октября, стартует фестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» — один из самых представительных кинофорумов страны. В этом году локдаун и ситуация с заболеваемостью коронавирусом внесли в планы фестиваля свои весомые правки. В кинотеатрах он пройдет лишь в течение одного, самого первого дня, на который перенесли все показы специальных программ. Основная же конкурсная программа (18+) переместится онлайн, на платформу nonfiction.film.



Офлайн

«Все прошло хорошо»

«Аврора», 29 октября, 16:45

Фильмом открытия «Послания» станет новый фильм Франсуа Озона — режиссера, стараниями отечественных критиков, прокатчиков и фестивальных отборщиков давно уже ставшего русским. Он снова препарирует сложные и меняющиеся отношения между современными обывателями, разбирается в глубинах их психологии и травм. На сей раз в центре сюжета — отношения старика-отца и его дочерей, которые пытаются решиться на самый сложный шаг по отношению к больному — эвтаназию. В очередной раз Озон здесь еще и демонстрирует всю искреннюю любовь к дивам прошлого и умение лучшим образом обставлять их камбэки. Одну из дочерей играет звезда европейского кино восьмидесятых Софи Марсо, отметились во «Все прошло» и суперзвезда немецкой культуры Ханна Шигулла, и озоновская вечная муза, великая Шарлотта Рэмплинг.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«За поворотом реки»

Дом кино, 29 октября, 15:00

Фильм, который был бы просто симпатичным экспериментом, если бы уже после окончания работы над ним жизнь не внесла свои коррективы. Китаянка Чжу Шэньдзэ сняла панораму современного города, стоящего на великой реке Янцзы. Ее камера показывает переплетения ландшафта и современного мегаполиса, вечности и сегодняшнего дня. В этот пейзаж вписываются и местные жители, занятые своими делами. Есть только одно, но очень значительное «но»: этот город — Ухань, с которого началась пандемия коронавирусной инфекции и который таким образом вписался в историю человечества весьма тревожной и мрачной страницей.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«В ожидании Хандке»

Дом кино, 29 октября, 14:30

Забавный портрет тщеславия, гордости и простодушия. Серб Горан Радованович снял уморительную зарисовку о своем земляке, хозяине самой обычной таверны, который решил повесить на ее стене памятную доску, сообщающую, что в этом заведении любит бывать лауреат Нобелевской премии по литературе Петер Хандке. И сам герой, и его земляки страшно гордятся своим гостем — но не знают ровным счетом ничего ни о его репутации, ни о его скандальных произведениях.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Грязный рай»

«Родина», 29 октября, 16:30

Очень эффектная французская фантастическая драма о мире будущего, в котором нет места преступности и жестокости. Но именно поэтому эти пороки там процветают. Главная героиня случайно спасает жизнь обвиненной в убийстве женщине — за что общество ее порицает и требует исправить свою ошибку. То есть снова совершить убийство.

Онлайн

Ретроспектива документальных фильмов Кшиштофа Кесьлевского

30 октября, 31 октября, 1 ноября, 3 ноября, 12:00

Кесьлевского во всем мире знают и ценят как визионера и повествователя-экспериментатора, автора «Декалога», «Трех цветов», «Случая» и «Двойной жизни Вероники». Но в фильмографии режиссера есть и скрытая ото всех, кроме настоящих знатоков творчества режиссера, часть — документальные ленты. Их и покажут на «Послании». Кесьлевский неигровой ничуть не менее радикален и находчив, чем художественный: тут есть и портрет коммунистического мегаполиса «Из города Лодзь», и весьма сурово и критически показывающая социалистическое общество «Фабрика», и настоящий диссидентский манифест, «Рабочие 1971».



«Ночная прогулка»

30 октября, 12:00

Еще один фильм программы «Послания», напрямую связанный с темой пандемии. «Прогулка» — это хроника самого первого локдауна в самом его сердце, в Китае. Главный герой ленты приезжает в Шанхай как раз тогда, когда весь мир еще не представляет себе масштабов эпидемии, а на ее родине уже закрываются все общественные учреждения. В итоге молодой человек оказывается один в огромном пустом городе, лишенный всякого общества, и пытается не поддаться панике и не сойти с ума от этого одиночества и чувства потерянности.

«У нас одно сердце»

1 ноября, 12:00

Польский анимационный фильм, в котором рисованные истории позволяют воссоздать то, что не может показать камера. Главной героиней здесь выступает сама режиссер, Катажина Важеха, которая пытается восстановить историю собственной семьи через найденные дома письма и рисунки. А главное — реконструировать на экране образ отца, которого она никогда не видела, и единственное, что осталось от него, — эти свидетельства, которые оживают на экране.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»