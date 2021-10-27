Экс-депутат Максим Резник проведёт ещё полгода под домашним арестом

Октябрьский районный Санкт-Петербурга продлил домашний арест экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника. «Наркотическое» дело, обвиняемым по которому он является, начнут рассматривать в ноябре.



Как сообщает 27 октября объединенная пресс-служба судов, домашний арест оппозиционера продлён до 20 апреля 2022 года. В залоге в 500 тысяч рублей защите Резника суд отказал.



Ранее, сразу после выборов, политику ослабили меру пресечения, разрешив два часа в день выходить из дома и пользоваться средствами коммуникации. Также сразу после выборов суд признал незаконным недопуск нотариуса к Резнику, через которого он мог бы отправить заявление в избирком для участия в голосовании.

