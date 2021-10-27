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Экс-депутат Максим Резник проведёт ещё полгода под домашним арестом

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Октябрьский районный Санкт-Петербурга продлил домашний арест экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника. «Наркотическое» дело, обвиняемым по которому он является, начнут рассматривать в ноябре.

Как сообщает 27 октября объединенная пресс-служба судов, домашний арест оппозиционера продлён до 20 апреля 2022 года. В залоге в 500 тысяч рублей защите Резника суд отказал.

Ранее, сразу после выборов, политику ослабили меру пресечения, разрешив два часа в день выходить из дома и пользоваться средствами коммуникации. Также сразу после выборов суд признал незаконным недопуск нотариуса к Резнику, через которого он мог бы отправить заявление в избирком для участия в голосовании.

В конце октября прокуратура утвердила обвинение в отношении Резника, дело было передано в суд. Первое заседание, как сообщает пресс-служба, назначено на 10 ноября.

Отметим, что Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18.2 грамма).

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