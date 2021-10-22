Уголовное дело экс-депутата Максима Резника о наркотиках дошло до суда

Резник проходит в качестве обвиняемого по делу, возбужденному по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Как полагает сторона обвинения, народный избранник не позднее 14:30 9 марта 2021 года приобрел для личных целей 18,2 грамма растительного вещества.



В марте в квартире родственника семьи Резника прошел обыск, в ходе которого силовики нашли растения, напоминающие сырье для наркотика, и баночку от жевательной резинки, содержимое которой заинтересовало правоохранителей. В настоящий момент экс-депутат находится под домашним арестом, куда был отправлен с 18 июня. Задержали его сразу после объявления выборов в городской парламент.

