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Уголовное дело экс-депутата Максима Резника о наркотиках дошло до суда

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего депутата Заксобрания города Максима Резника. Об этом 22 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города. Материалы дела переданы судье.

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Резник проходит в качестве обвиняемого по делу, возбужденному по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Как полагает сторона обвинения, народный избранник не позднее 14:30 9 марта 2021 года приобрел для личных целей 18,2 грамма растительного вещества.

В марте в квартире родственника семьи Резника прошел обыск, в ходе которого силовики нашли растения, напоминающие сырье для наркотика, и баночку от жевательной резинки, содержимое которой заинтересовало правоохранителей. В настоящий момент экс-депутат находится под домашним арестом, куда был отправлен с 18 июня. Задержали его сразу после объявления выборов в городской парламент.

Максим Резник был депутатом Заксобрания Петербурга пятого и шестого созывов (2011–2021 годы). Он планировал предпринять попытку избраться в текущий созыв в качестве самовыдвиженца, однако следователь отказался отпустить его к нотариусу, поэтому он не смог принять участие в выборах.

Депутат с парламентской трибуны регулярно критиковал руководство страны и Петербурга, а также высказывал поддержку оппозиционеру Алексею Навальному.

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