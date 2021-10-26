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Новые камеры на перекрестках Петербурга начали работу с юга

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В Петербурге начали полноценно вводить в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений ПДД на перекрестках. Первые два запустили в Московском и Фрунзенском районах города.

Как сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи, с 26 октября на пересечении улицы Димитрова с Будапештской улицей и Краснопутиловской улицы с Кубинской улицей начали фиксировать нарушения первые два из 40 новых комплексов, установленных на перекрестках Петербурга. В ближайшее время полноценно заработают и остальные 38. С конца сентября они работали в тестовом режиме, и водители пока не получали «писем счастья» за совершенные в их зоне наблюдения нарушения.

Новые комплексы были установлены на 40 перекрестках с наибольшей концентрацией ДТП в рамках масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Они фиксируют проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения. В зависимости от сложности перекрестка, на нем может быть размещено от 10 до 24 камер. В рамках этого же проекта в Петербурге этим летом установили 240 новых комплексов контроля скорости.

По данным комитета, с начала 2021 года комплексы зафиксировали в Петербурге более 6 миллионов нарушений ПДД. В конце сентября их было на 0,7 миллиона меньше. В Смольном отмечают, что в местах установки камер с каждым месяцем водители нарушают все меньше. В следующем году планируется продолжать наращивать количество комплексов фиксации нарушений ПДД на петербургских дорогах.

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Комментарии (8)

Батарейкин
Сегодня наблюдал, как скобарь на ладе кал-ина и 60-х номерах, с Каменноостровского (от Ушаковской развязки) на глубочайший красный, горевший уже секунд 5-7, с крайнего левого ряда улизнул направо на Каменный остров. Народ просто охренел!
AGP
Хорошая новость.
Я бы ещё камер от души навешал на перекрёстке Бухарестской и Димитрова, да и пересечение Бухарестской и пр. Славы очень давно напрашивается.
266182335
Вот и проверим. Пока ничего не присылали.
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