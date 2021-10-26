Новые камеры на перекрестках Петербурга начали работу с юга

В Петербурге начали полноценно вводить в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений ПДД на перекрестках. Первые два запустили в Московском и Фрунзенском районах города.



Как сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи, с 26 октября на пересечении улицы Димитрова с Будапештской улицей и Краснопутиловской улицы с Кубинской улицей начали фиксировать нарушения первые два из 40 новых комплексов, установленных на перекрестках Петербурга. В ближайшее время полноценно заработают и остальные 38. С конца сентября они работали в тестовом режиме, и водители пока не получали «писем счастья» за совершенные в их зоне наблюдения нарушения.