Более миллиона раз петербургские водители нарушили ПДД под камерами за сентябрь

В Петербурге за год существенно выросло количество нарушений ПДД, зафиксированных камерами. С начала года их уже больше пяти миллионов.
Как сообщает 1 октября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, в сентябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на дорогах Петербурга более 1 миллиона нарушений ПДД, а с начала 2021 года — 5,3 миллиона. Подавляющее большинство из них — более 98% — это превышения скорости. При этом за весь прошлый год камеры зафиксировали чуть более 4,6 миллиона нарушений.
В то же время статистика по конкретным адресам показывает, что на оборудованных камерами дорогах число нарушений снижается в разы, отмечают в ведомстве. Так, на Вознесенском шоссе количество зафиксированных нарушений с июня снизилось в три раза: с 17 тысяч до 5,7 тысячи; на улице Танкистов в Колпино — в 2,5 раза: с 3,4 тысячи до 1,3 тысячи.
Напомним, что сейчас в Петербурге завершают реализацию проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. В его рамках летом на городских дорогах установили 240 новых комплексов контроля скорости, а осенью новыми камерами оборудовали 40 наиболее аварийных перекрестков. Сейчас комплексы на них проходят тестирование, и вскоре заработают на постоянной основе. Они будут фиксировать в том числе проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения и поворот из второй полосы. Наращивать количество камер планируется и в следующем году.