Более миллиона раз петербургские водители нарушили ПДД под камерами за сентябрь

В Петербурге за год существенно выросло количество нарушений ПДД, зафиксированных камерами. С начала года их уже больше пяти миллионов.



Как сообщает 1 октября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, в сентябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на дорогах Петербурга более 1 миллиона нарушений ПДД, а с начала 2021 года — 5,3 миллиона. Подавляющее большинство из них — более 98% — это превышения скорости. При этом за весь прошлый год камеры зафиксировали чуть более 4,6 миллиона нарушений.