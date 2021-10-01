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Более миллиона раз петербургские водители нарушили ПДД под камерами за сентябрь

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В Петербурге за год существенно выросло количество нарушений ПДД, зафиксированных камерами. С начала года их уже больше пяти миллионов.

Как сообщает 1 октября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, в сентябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на дорогах Петербурга более 1 миллиона нарушений ПДД, а с начала 2021 года — 5,3 миллиона. Подавляющее большинство из них — более 98% — это превышения скорости. При этом за весь прошлый год камеры зафиксировали чуть более 4,6 миллиона нарушений.

В то же время статистика по конкретным адресам показывает, что на оборудованных камерами дорогах число нарушений снижается в разы, отмечают в ведомстве. Так, на Вознесенском шоссе количество зафиксированных нарушений с июня снизилось в три раза: с 17 тысяч до 5,7 тысячи; на улице Танкистов в Колпино — в 2,5 раза: с 3,4 тысячи до 1,3 тысячи.

Напомним, что сейчас в Петербурге завершают реализацию проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. В его рамках летом на городских дорогах установили 240 новых комплексов контроля скорости, а осенью новыми камерами оборудовали 40 наиболее аварийных перекрестков. Сейчас комплексы на них проходят тестирование, и вскоре заработают на постоянной основе. Они будут фиксировать в том числе проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения и поворот из второй полосы. Наращивать количество камер планируется и в следующем году.

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Комментарии (9)

DEMOMON
Миллион, миллион, миллион наглых рож...
LiChaBaTa
На пр.Науки потихому установили камеру и к ней ограничение в 40км/ч. Узнал из штрафа. Платная информация. Спасибо.
kоt-obormot
плОти нОлог за то, что живешь в РФ!
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