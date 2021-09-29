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Новые камеры следят за 40 перекрестками в Петербурге, пока в тестовом режиме

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Масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД в Петербурге подходит к концу. Новыми комплексами оборудовали все 40 запланированных перекрестков.

Как сообщает 29 сентября пресс-служба администрации Петербурга, новые комплексы фиксации нарушений ПДД, установленные на 40 городских перекрестках, где чаще всего происходят ДТП, сейчас работают в тестовом режиме. После тестирования они заработают в постоянном режиме.

Оборудование камерами перекрестков — второй этап проекта, в рамках первого летом в Петербурге установили 240 новых комплексов контроля скорости. Комплексы позволяют фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения ПДД. В зависимости от сложности перекрестка на нем может быть установлено от 10 до 24 камер.

«Подробный анализ работы новых комплексов с учётом данных до и после их установки показывает серьёзное снижение числа нарушений ПДД», — отмечают в Смольном. Так, камеры на Вознесенском шоссе в июне зафиксировали 17 тысяч нарушений, в июле — 11 тысяч, в августе — 8 тысяч, а в сентябре — 5,7 тысячи. На улице Танкистов в Колпино число зафиксированных нарушений снизилось более чем в 2,5 раза: с 3,4 тысячи в июне до 1,3 тысячи в сентябре.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра или ГИБДД РФ.

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Комментарии (3)

Kot Piter
Вот та сфера, где я бы приветствовал ГЧП.
За процент от штрафов, от желающих бы отбоя не было!!!
А13579
Ещё осталось установить камеры, фиксирующие переход на красный с распознаванием лиц и будет полный порядок.
Вадим Линин
Хочется, чтобы все перекрестки в городе были оборудованы этими камерами!
Надоело на пешеходном переходе выпрыгивать из под колес наглецов и гонщиков.
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