Новые камеры следят за 40 перекрестками в Петербурге, пока в тестовом режиме

Масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД в Петербурге подходит к концу. Новыми комплексами оборудовали все 40 запланированных перекрестков.



Как сообщает 29 сентября пресс-служба администрации Петербурга, новые комплексы фиксации нарушений ПДД, установленные на 40 городских перекрестках, где чаще всего происходят ДТП, сейчас работают в тестовом режиме. После тестирования они заработают в постоянном режиме.

Оборудование камерами перекрестков — второй этап проекта, в рамках первого летом в Петербурге установили 240 новых комплексов контроля скорости. Комплексы позволяют фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие нарушения ПДД. В зависимости от сложности перекрестка на нем может быть установлено от 10 до 24 камер.