Смольный: уже в первые месяцы работы новых камер нарушений ПДД стало меньше

С начала 2021 года дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 5,5 миллионов нарушений ПДД, и более 98% из них — это превышения скорости. После установки комплексов фотовидеофиксации нарушать в этих местах стали реже.



Как сообщает 15 октября пресс-служба администрации Петербурга, после установки новых комплексов фиксации нарушений в 2021 году ситуация улучшилась во всех районах города. Так, комплекс на Индустриальном проспекте в июле зафиксировал 18 765 превышений скорости, в августе — 12 920, а в сентябре — всего 8 591, то есть за три месяца количество нарушений снизилось более чем в два раза. На Ждановской улице в июле нарушили ПДД 8 826 раз, в августе — 6 673, а в сентябре — 4 900. На Воскресенской набережной камеры отследили 8 391 нарушение в июле, 6 920 — в августе и 5 212 — в сентябре. На Богатырском проспекте зафиксировали 7 609, 6 311 и 4 772 нарушения соответственно, а на Московском шоссе — 3 634, 2 046 и 1 388.