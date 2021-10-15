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Смольный: уже в первые месяцы работы новых камер нарушений ПДД стало меньше

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С начала 2021 года дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 5,5 миллионов нарушений ПДД, и более 98% из них — это превышения скорости. После установки комплексов фотовидеофиксации нарушать в этих местах стали реже.

Как сообщает 15 октября пресс-служба администрации Петербурга, после установки новых комплексов фиксации нарушений в 2021 году ситуация улучшилась во всех районах города. Так, комплекс на Индустриальном проспекте в июле зафиксировал 18 765 превышений скорости, в августе — 12 920, а в сентябре — всего 8 591, то есть за три месяца количество нарушений снизилось более чем в два раза. На Ждановской улице в июле нарушили ПДД 8 826 раз, в августе — 6 673, а в сентябре — 4 900. На Воскресенской набережной камеры отследили 8 391 нарушение в июле, 6 920 — в августе и 5 212 — в сентябре. На Богатырском проспекте зафиксировали 7 609, 6 311 и 4 772 нарушения соответственно, а на Московском шоссе — 3 634, 2 046 и 1 388.

«Уже первые месяцы показали, что в местах установки новых комплексов фотовидеофиксации стало гораздо меньше нарушений. Они отлично справляются со своей профилактической задачей, а наши дороги становятся безопаснее и для автомобилистов, и для пешеходов. Работа по увеличению в городе количества таких комплексов будет продолжена и в следующем году», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В этом году в Петербурге реализуют масштабный проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Летом в городе установили 240 новых комплексов контроля скорости, затем еще 40 комплексов появились на перекрестках. В ближайшее время их полноценно введут в эксплуатацию, и они будут фиксировать нарушения правил проезда перекрёстка.

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Комментарии (5)

Karl111
"С начала 2021 года дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 5,5 миллионов нарушений ПДД, и более 98% из них — это превышения скорости."
логично, ведь 98% всех камер ловят только на скорость. Когда заработают камеры на 40 перекрестках процент нарушений на скорость упадет .
AGP
Хорошая новость, позитивная. Хорошо бы догнать и перегнать по камерам Нерезиновую!
Alex3nev
Штрафовать нужно за проезд на красный. Вот тогда штрафов будет действительно много. Потому что сейчас все болт забили на сигналы светофора.
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