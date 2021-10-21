«Пока нет». Кремль не стал поддерживать инициативу вывода государственных СМИ из-под закона об иноагентах

В Кремле пока не готовы говорить об отношении к инициативе Минцифры по выводу из-под требований закона об иностранных агентах государственных СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом пояснил журналистам, что обсуждаемая «амнистия» для некоторых средств массовой информации за получение иностранного финансирования потребует правок Закона о СМИ.

«Нет, пока нет»,— ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля или президента позиция насчет возможных изменений, пишет 21 октября «Коммерсантъ».



Пресс-секретарь президента призвал дождаться разъяснений Минцифры.

«Это пока на стадии обсуждения. В любом случае это потребует каких-то изменений в Законе о СМИ, потому что этим законом какой-то дифференциации по критерию собственности не предусмотрено. Поэтому должны поступить объяснения от министерства»,— подчеркнул Песков.

20 октября текст поправки от ведомства Максута Шадаева уже был опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. Изменить предлагается статью Закона о СМИ, где указаны исключения, позволяющие не отчитываться об иностранном финансировании.

Сейчас закон позволяет не отчитываться об иностранном финансировании зарубежным корреспондентам и представительствам иностранных СМИ, а также СМИ, «созданным в соответствии с международными договорами Российской Федерации».

В проекте Минцифры перечень «неприкасаемых» предлагается дополнить государственными СМИ РФ, то есть СМИ, «учредителями которых выступили федеральные органы государственной власти или учрежденные ими организации или организации, основная деятельность которых финансируется за счет средств (субсидий), предоставленных из федерального бюджета».



Фото: regulation.gov.ru Поделиться Поделиться







На данный момент проект документа проходит стадию общественного обсуждения, которая завершится 1 ноября, сказано в паспорте.

Ранее критики Закона о СМИ-иноагентах неоднократно указывали, что иностранное финансирование в России получают не только те издания, которые уже попали в известный список Минюста, но и ведущие государственные телеканалы, что очевидно из их отчетности. Однако о претензиях Минюста к государственным медиа за поступление денег из-за рубежа до сих пор не сообщалось.

На данный момент в списке СМИ-иноагентов уже 88 названий и имен. В том числе физлица-иноагенты.

Списки пополняются каждую неделю. 15 октября «иноагентом» в том числе был признан «Росбалт» (входит в реестр Минюста в качестве СМИ, выполняющего функции иностранного агента).

