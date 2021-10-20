«Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что происходит». «Артдокфест» перенес показы в России

«Буквально на днях планировалось начать объявление конкурсной программы и запускать продажу билетов... Но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что происходит в Москве и по всей стране, — прокомментировал решение президент фестиваля Виталий Манский. — Ужасающее количество погибающих от короновируса не дает нам права приглашать зрителей в кинозалы в декабре. Мы призываем всех, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время. Мы призываем всех наших зрителей ответственно отнестись к собственному здоровью и здоровью окружающих».

В программе «Артдокфеста» (18+) в 2021 году — 100 фильмов, в том числе 21 — в основном конкурсе. Теперь зрители смогут посмотреть их с 31 марта по 7 апреля 2022 года. Показы пройдут в Москве. До этого, в марте 2022 года, фестиваль пройдет в Риге. На ноябрь 2021 года события фестиваля запланированы в Баку.



Напомним, в прошлые разы фестиваль в Петербурге сталкивался с непредвиденными проблемами: в декабре после проверки Роспотребнадзора была закрыта площадка его проведения — кинотеатр Angleterre cinema lounge. А в апреле то же ведомство приостановило на месяц работу двух залов Дома кино, остановив фестиваль прямо на старте.

