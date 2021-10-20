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«Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что происходит». «Артдокфест» перенес показы в России

На «Артдокфесте» назвали число погибающих «ужасающим» и перенесли показы

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«Артдокфест» перенес показы кинопрограмм фестиваля с декабря на апрель — объявление об этом появилось на сайте проекта 20 октября. Причиной назвали усугубление эпидемиологической обстановки.

«Буквально на днях планировалось начать объявление конкурсной программы и запускать продажу билетов... Но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что происходит в Москве и по всей стране, — прокомментировал решение президент фестиваля Виталий Манский. — Ужасающее количество погибающих от короновируса не дает нам права приглашать зрителей в кинозалы в декабре. Мы призываем всех, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время. Мы призываем всех наших зрителей ответственно отнестись к собственному здоровью и здоровью окружающих».

В программе «Артдокфеста» (18+) в 2021 году — 100 фильмов, в том числе 21 — в основном конкурсе. Теперь зрители смогут посмотреть их с 31 марта по 7 апреля 2022 года. Показы пройдут в Москве. До этого, в марте 2022 года, фестиваль пройдет в Риге. На ноябрь 2021 года события фестиваля запланированы в Баку.

Напомним, в прошлые разы фестиваль в Петербурге сталкивался с непредвиденными проблемами: в декабре после проверки Роспотребнадзора была закрыта площадка его проведения — кинотеатр Angleterre cinema lounge. А в апреле то же ведомство приостановило на месяц работу двух залов Дома кино, остановив фестиваль прямо на старте.

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Комментарии (1)

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Господи, ну хоть кто-то. Мое уважение.
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