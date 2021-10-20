Киносъемки попросят в «единое окно». В Петербурге заработала кинокомиссия

О создании в Петербурге кинокомиссии рассказали 20 октября в комитете по культуре. Ранее о планах соответствующих преобразований до конца 2021 года сообщала «Фонтанка».
Кинокомиссия, уточняют в комитете, «будет работать в формате «единого окна» для кинопроизводителей» на базе Института культурных программ.
«В основные задачи комиссии входит содействие по согласованию и проведению кино- и видеосъемок на территории города, оказание информационной и консультационной помощи, — говорится в сообщении. — Также с 2022 года в бюджете Санкт-Петербурга будут предусмотрены средства, возмещающие затраты на производство фильмов, по аналогии с системой рибейтов».
Образцы заявок на согласование и на ограничение движения размещены на странице подразделения.
Ранее о планах создать в Петербурге не только кинокомиссию, но и — в отдаленной перспективе — карту всех ведущихся в городе киносъемок, «Фонтанке» рассказал зампред комитета по культуре Федор Болтин.