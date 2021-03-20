В Петербурге хотят создать карту киносъемок

О планах создания в Петербурге публичной карты, на которой бы обозначались все ведущиеся в городе киносъемки, рассказали «Фонтанке» в комитете по культуре Петербурга. Этот проект рассматривается как «конечная точка» реформы процедуры согласования съемок, над которой в настоящее время работают в ведомстве.

«На сегодняшний момент заявка подается в бумажном виде, регистрируется, рассматривается, — напомнил зампред комитета Федор Болтин 19 марта. — Будем смотреть, насколько мы можем выработать алгоритм цифровизации этой услуги, что будет влиять на оперативность, прозрачность рассмотрения этих вопросов. И идеальной конечной точкой для нас будет являться публичная карта, где будет четко понятно, где какие киносъемки производятся, в какой период времени, — чтобы кинокомпании, которые претендуют на съемки в одно и то же время в одном и том же месте, в историческом центре, понимали, что существуют уже ранее согласованные мероприятия».



На сегодняшний день чиновники «разводят» съемочные группы, которых до пандемии было немало, «в ручном режиме».

В будущем согласование, включающее переговоры с районными властями, силовиками, собственниками жилья, возьмет на себя новая структура — кинокомиссия. Планируется, что она будет создана в Петербурге на базе комитета по культуре до конца 2021 года.

Среди других полномочий будущей кинокомиссии — субсидийная поддержка кино, съемки которого ведутся в Петербурге. В том числе город начнет поддерживать съемки, которые ведут студии, имеющие форму коммерческих структур, — такая возможность должна появиться после внесения соответствующих изменений в законодательство, и также ближе к концу года.

«Мы оказываем поддержку НКО при производстве фильмов, но этот механизм искусственно ограничивает наши возможности по поддержке — особенно тех производителей, которые работают на коммерческое кино, — пояснил Федор Болтин. — А в этой плоскости достаточно большой пласт высокохудожественного продукта, который, действительно, может быть реализован с нашей поддержкой».

