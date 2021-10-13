Смертельное ДТП с Собчак попало на видео. «Фольксваген» взлетел, в автобусе оторвало поручень

Видео ДТП публикует 13 октября RT . На записи видно, что тёмный автомобиль (теперь мы знаем, что это «Мерседес», в котором находилась Собчак) едет по встречной полосе, видимо, обгоняя автобус. Две полосы на этом участке дороги разделены сплошной линией. Лобовой удар. Встречная светлая машина («Фольксваген») подлетает в воздух и падает частично на проезжающий мимо автобус. В салоне автобуса отрывает поручень, пассажир чуть не падает.

ДТП, напомним, произошло поздно вечером 9 октября под Сочи. Mercedes столкнулся с Volkswagen, последний отбросило на автобус МАЗ. На месте погибла пассажирка Volkswagen. СМИ, в частности НГС, называли её имя — 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова. Ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Собчак и её сотрудник получили лёгкие повреждения. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей. Она проходит по делу как свидетель. 12 октября её допросили в ГСУ МВД по Москве и вручили повестку о явке в Следственное управление УВД по Сочи для проведения «иных следственных действий» по делу о ДТП.