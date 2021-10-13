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Смертельное ДТП с Собчак попало на видео. «Фольксваген» взлетел, в автобусе оторвало поручень

Камеры зафиксировали ДТП под Сочи с участием Ксении Собчак

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Смертельную аварию, в которую попала телеведущая Ксения Собчак, сняли с разных ракурсов. Столкновение двух легковых машин и автобуса попало в поле зрения камеры наружного видеонаблюдения. Удар зафиксировали и камеры автобуса.

Скриншот из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/rt_russian/79410" class="io-leave-page _" target="_blank">RT</a>
Скриншот из видео в телеграм-канале RT
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Видео ДТП публикует 13 октября RT. На записи видно, что тёмный автомобиль (теперь мы знаем, что это «Мерседес», в котором находилась Собчак) едет по встречной полосе, видимо, обгоняя автобус. Две полосы на этом участке дороги разделены сплошной линией. Лобовой удар. Встречная светлая машина («Фольксваген») подлетает в воздух и падает частично на проезжающий мимо автобус. В салоне автобуса отрывает поручень, пассажир чуть не падает.

ДТП, напомним, произошло поздно вечером 9 октября под Сочи. Mercedes столкнулся с Volkswagen, последний отбросило на автобус МАЗ. На месте погибла пассажирка Volkswagen. СМИ, в частности НГС, называли её имя — 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова. Ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Собчак и её сотрудник получили лёгкие повреждения. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей. Она проходит по делу как свидетель. 12 октября её допросили в ГСУ МВД по Москве и вручили повестку о явке в Следственное управление УВД по Сочи для проведения «иных следственных действий» по делу о ДТП.

Скриншот из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/rt_russian/79410" class="io-leave-page _" target="_blank">RT</a>
Скриншот из видео в телеграм-канале RT

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Комментарии (17)

Diderot
Лошадка наверняка свалила с регистратором, на котором компромат ее указаний ехать по встречке
spb7771250
Очередной водятел убил невиновных людей. Его дом должен быть тюрьма, компенсация должна быть в хотя бы в пару десятком лямов, а вождение ему должно быть запрещено навсегда. Это всё - системная проблема, и она решаема в виде серьёзных изменений в Системе.
Serg_I
И теперь что - это ДТП каждый день с разных ракурсов нужно по миллисекундам разбирать? Чтобы про Ксюшу поговорить? Ей-то любое внимание к персоне только в плюс идёт, а в чём интерес читателей? Если уж "фонтанка" - новостное издание, то я с бОльшим интересом о ДТП на нашей КАД читаю, мне это актуальнее!
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