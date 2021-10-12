Собчак о допросе в ГСУ: Почти три часа вопросов о том, о чём обычно не спрашивают свидетелей

Телеграм-канал команды Собчак «Осторожно, новости» сообщает, что в здании ГСУ МВД на Новослободской журналистка провела почти три часа. Следователь спрашивал, торопила ли Собчак водителя «Мерседеса». Она ответила, что примерно в 20:40 выехала на рейс, который должен вылетать в 22:20 в Москву. На дорогу нужно 40–50 минут, то есть у пассажиров в запасе было около двух часов. При этом она вылетала через ВИП-зал аэропорта, где стандартные процедуры проходят значительно быстрее, «поэтому заблаговременное прибытие на рейс не предполагалось», отмечают в телеграм-канале.

Телеведущая Ксения Собчак 12 октября дала показания по делу о ДТП в Сочи в качестве свидетеля. Сама она рассказала, что провела в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве три часа. По данным источника РИА Новости — один час.

В момент ДТП Собчак, по данным канала, говорила по «Зуму». После удара она ненадолго потеряла сознание. Её помощник вызвал Скорую помощь. Место аварии телеведущая покинула, когда убедилась, что медики уже едут.



«Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», — написала Собчак в личном телеграм-канале.



Источник РИА Новости в правоохранительных органах также дал короткое резюме встрече. «После допроса в качестве свидетеля телеведущая уехала на своей машине. Ее допрашивали около одного часа», — рассказал он.



По данным «МВД Медиа», Ксении Собчак вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для проведения «иных следственных действий» по делу о ДТП. Следователи намерены провести проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes.

Смертельное ДТП произошло вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса», в котором находилась Ксения Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.

