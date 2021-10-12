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В Кудрово уже три дня ищут 23-летнюю Анастасию. Дома ее ждут трое маленьких детей

Во Всеволожском районе Ленинградской области пропала 23-летняя местная жительница

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В Кудрово уже три дня ищут 23-летнюю Анастасию Пикалову. Вечером 9 октября девушка вышла из салона «Beauty Банда» на Областной улице, 9/2 и с тех пор перестала выходить на связь.

По данным из ориентировки, опубликованной в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» 12 октября, у пропавшей русые волосы и голубые глаза, ее примерный рост — 165 сантиметров, телосложение нормальное.

В день пропажи девушка была одета в черные кожаную куртку, кофту и штаны, обута в белые кроссовки. При себе имела черную сумку.

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По сведениям коллеги Анастасии, у нее трое маленьких детей. В интернете она в последний раз появлялась в 22:31 9 октября.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят обращаться по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

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Комментарии (1)

266081655
Не ходите дети / тёти в Кудрово гулять....
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