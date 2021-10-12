В Кудрово уже три дня ищут 23-летнюю Анастасию. Дома ее ждут трое маленьких детей

В Кудрово уже три дня ищут 23-летнюю Анастасию Пикалову. Вечером 9 октября девушка вышла из салона «Beauty Банда» на Областной улице, 9/2 и с тех пор перестала выходить на связь.



По данным из ориентировки, опубликованной в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» 12 октября, у пропавшей русые волосы и голубые глаза, ее примерный рост — 165 сантиметров, телосложение нормальное.



В день пропажи девушка была одета в черные кожаную куртку, кофту и штаны, обута в белые кроссовки. При себе имела черную сумку.