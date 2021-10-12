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Петербургского предпринимателя задержали за инсценировку угона машины у собственной фирмы

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Расследование угона автомобиля у фирмы по продаже запчастей в Петербурге привело полицию к гендиректору этой фирмы, который и заявил о пропаже машины. Правоохранители подозревают, что таким образом мужчина пытался присвоить лизинговый автомобиль.

Как сообщает 12 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 июля в полицию Калининского района обратился 40-летний гендиректор компании, торгующей автомобильными деталями. Он сообщил, что с парковки ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры угнали Skoda Kodiaq, которым фирма заявителя пользуется по договору лизинга. Принадлежит машина лизинговой компании.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали самого заявителя. По данным следствия, мужчина инсценировал угон, чтобы присвоить автомобиль. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). «Шкоду» нашли уже с измененными идентификационными номерами агрегатов и изъяли. Сейчас полиция устанавливает других участников и иные факты преступной деятельности.

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