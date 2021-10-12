Петербургского предпринимателя задержали за инсценировку угона машины у собственной фирмы

Расследование угона автомобиля у фирмы по продаже запчастей в Петербурге привело полицию к гендиректору этой фирмы, который и заявил о пропаже машины. Правоохранители подозревают, что таким образом мужчина пытался присвоить лизинговый автомобиль.



Как сообщает 12 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 июля в полицию Калининского района обратился 40-летний гендиректор компании, торгующей автомобильными деталями. Он сообщил, что с парковки ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры угнали Skoda Kodiaq, которым фирма заявителя пользуется по договору лизинга. Принадлежит машина лизинговой компании.