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Кот Ося вернулся в Музей Ахматовой. «Наш крик о помощи облетел весь город!»

Кота Осю вернули в Музей Ахматовой в Петербурге

Рыжий кот Ося, пропавший из Музея Ахматовой в Петербурге, вернулся в Фонтанный дом. Об этом 12 октября сообщается в соцсетях музея.

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«Мы начали поиски 8 октября, как только стало известно о пропаже. Старались действовать как официальным путем, так и неофициально: запустили кампанию в социальных сетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к нашим соседям за записями с камер видеонаблюдения. Часто мы пользовались советами тех, кто сопереживал Осе, — например, объявили о награде. Благодаря вашей поддержке наш крик о помощи облетел весь город!», — говорится в сообщении.

В пресс-службе музея «Фонтанке» рассказали, что в учреждение позвонила девушка, рассказав, что это она унесла Осю. Когда за питомцем пришли по указанному адресу, его вернул молодой человек. Он и получит денежную награду и пожизненный бесплатный вход в музей, как и обещали.

«Мы будем обращаться к ветеринару, но сейчас главное, что Ося отдыхает дома в тепле», — радуются в музее.

О пропаже Оси сообщили 9 октября, уточнив, что в последний раз его видели накануне в саду Фонтанного дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как его уносит прохожая.

В музее очень беспокоились за кота, поскольку ему уже 16 лет, он должен регулярно посещать ветеринара и принимать лекарства.

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Комментарии (5)

alexadmin
О, наметилась тема как ходить к Ахматовой в гости бесплатно.
Arkos
Очень похоже на киднеппинг.
Тут не награждать , а наказывать нужно.
covid19
это была пиар акция?
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