Кот Ося вернулся в Музей Ахматовой. «Наш крик о помощи облетел весь город!»

«Мы начали поиски 8 октября, как только стало известно о пропаже. Старались действовать как официальным путем, так и неофициально: запустили кампанию в социальных сетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к нашим соседям за записями с камер видеонаблюдения. Часто мы пользовались советами тех, кто сопереживал Осе, — например, объявили о награде. Благодаря вашей поддержке наш крик о помощи облетел весь город!», — говорится в сообщении.
В пресс-службе музея «Фонтанке» рассказали, что в учреждение позвонила девушка, рассказав, что это она унесла Осю. Когда за питомцем пришли по указанному адресу, его вернул молодой человек. Он и получит денежную награду и пожизненный бесплатный вход в музей, как и обещали.
«Мы будем обращаться к ветеринару, но сейчас главное, что Ося отдыхает дома в тепле», — радуются в музее.
О пропаже Оси сообщили 9 октября, уточнив, что в последний раз его видели накануне в саду Фонтанного дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как его уносит прохожая.
В музее очень беспокоились за кота, поскольку ему уже 16 лет, он должен регулярно посещать ветеринара и принимать лекарства.