Кот Ося вернулся в Музей Ахматовой. «Наш крик о помощи облетел весь город!»

«Мы начали поиски 8 октября, как только стало известно о пропаже. Старались действовать как официальным путем, так и неофициально: запустили кампанию в социальных сетях и СМИ, расклеили объявления на улице, обратились в городской мониторинговый центр и к нашим соседям за записями с камер видеонаблюдения. Часто мы пользовались советами тех, кто сопереживал Осе, — например, объявили о награде. Благодаря вашей поддержке наш крик о помощи облетел весь город!», — говорится в сообщении.



В пресс-службе музея «Фонтанке» рассказали, что в учреждение позвонила девушка, рассказав, что это она унесла Осю. Когда за питомцем пришли по указанному адресу, его вернул молодой человек. Он и получит денежную награду и пожизненный бесплатный вход в музей, как и обещали.

