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Музей Анны Ахматовой показал «похищение» Оси. Кот не смог сопротивляться заботливым рукам

«Похищение» кота Оси из Музея Ахматовой попало на видео

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Рыжего кота Осю, которого объявил в розыск Музей Анны Ахматовой в Петербурге, унесла заботливая прохожая. «Похищение» зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что Ося спокойно сидел у входа в музей на Литейном проспекте, когда его заметила девушка. Она не смогла пройти мимо кота, сначала погладила его, а когда тот попытался уйти, взяла его на руки и унесла.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Сотрудники музея просят вернуть питомца назад, ведь ему уже 16 лет, и он должен регулярно посещать ветеринара и принимать лекарства.

Если вы видели Осю или знаете, где он может находиться, пишите в сообщения группы музея или звоните по номеру 8 (931) 246–50–04.

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Комментарии (7)

266299320
а может быть ему там будет лучше?
MyAdmiral Kruzenshtern
Вот киса вышел просто погулять, и тут сперли!!! ну что за народ!!!
Лада Кошкина
Кто знает эту девушку, скажите ей, чтобы вернула кота! Похоже, что она живёт там рядом. И вероятно, не первый раз в парке. Осю знают все, кто бывает там. Он очень доверчивый. Он символ музея, его охранник!
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