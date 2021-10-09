Рыжего кота Осю, которого объявил в розыск Музей Анны Ахматовой в Петербурге, унесла заботливая прохожая. «Похищение» зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что Ося спокойно сидел у входа в музей на Литейном проспекте, когда его заметила девушка. Она не смогла пройти мимо кота, сначала погладила его, а когда тот попытался уйти, взяла его на руки и унесла.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Сотрудники музея просят вернуть питомца назад, ведь ему уже 16 лет, и он должен регулярно посещать ветеринара и принимать лекарства.
Если вы видели Осю или знаете, где он может находиться, пишите в сообщения группы музея или звоните по номеру 8 (931) 246–50–04.