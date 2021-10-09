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«Крупный, спокойный, кастрирован». Музей Анны Ахматовой потерял старшего кота Осю

Музей Анны Ахматовой ищет потерявшегося кота Осю

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Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме / «ВКонтакте»
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Сотрудники Музея Анны Ахматовой просят горожан помочь найти старшего кота Осю. На странице учреждения во «ВКонтакте» 9 октября говорится, что последний раз его видели 8 октября в саду Фонтанного дома (Санкт-Петербург, Литейный пр., 53).

Рыжему коту Осе 16 лет, он крупный, спокойный, кастрирован, говорят сотрудники музея. По их словам, животное никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта.

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«Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом — пожалуйста, верните его нам! Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы», — говорится в сообщении.

Если вы видели Осю или знаете, где он может находиться, пишите в сообщения группы музея или звоните по номеру 8 (931) 246–50–04.

Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме / «ВКонтакте»

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Комментарии (1)

Юрий Завертяев
Наверное кот ушел умирать. Очень жаль это признать, но такое происходит с нашими любимцами.
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