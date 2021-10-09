«Крупный, спокойный, кастрирован». Музей Анны Ахматовой потерял старшего кота Осю

Сотрудники Музея Анны Ахматовой просят горожан помочь найти старшего кота Осю. На странице учреждения во «ВКонтакте» 9 октября говорится, что последний раз его видели 8 октября в саду Фонтанного дома (Санкт-Петербург, Литейный пр., 53).

Рыжему коту Осе 16 лет, он крупный, спокойный, кастрирован, говорят сотрудники музея. По их словам, животное никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта.

