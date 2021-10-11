Музей Ахматовой повышает ставки. За информацию о рыжем Осе обещают деньги и пожизненный бесплатный вход

Сотрудники Музея Анны Ахматовой в Петербурге продолжают поиски кота Оси и заботливой прохожей, которая унесла его из арки на Литейном. За информацию о животном пообещали награду.



«За любую достоверную информацию о местонахождении кота вручим денежную награду и гарантируем пожизненный бесплатный вход в музей», — сообщается 11 октября в группе музея «ВКонтакте». Обладающих сведениями просят писать в сообщения группы.



Пропажу рыжего кота Оси обнаружили 9 октября. Записи с камер видеонаблюдения у входа в музей показали, что накануне он по обыкновению проводил вечер в арке у Литейного проспекта. Его заметила девушка, взяла на руки и унесла. Сотрудники музея просят вернуть питомца, поскольку ему уже 16 лет, он тяжело болен и должен каждый день принимать лекарства.