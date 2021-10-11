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Музей Ахматовой повышает ставки. За информацию о рыжем Осе обещают деньги и пожизненный бесплатный вход

Музей Анны Ахматовой пообещал вознаграждение за информацию о местонахождении кота Оси

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Сотрудники Музея Анны Ахматовой в Петербурге продолжают поиски кота Оси и заботливой прохожей, которая унесла его из арки на Литейном. За информацию о животном пообещали награду.

«За любую достоверную информацию о местонахождении кота вручим денежную награду и гарантируем пожизненный бесплатный вход в музей», — сообщается 11 октября в группе музея «ВКонтакте». Обладающих сведениями просят писать в сообщения группы.

Пропажу рыжего кота Оси обнаружили 9 октября. Записи с камер видеонаблюдения у входа в музей показали, что накануне он по обыкновению проводил вечер в арке у Литейного проспекта. Его заметила девушка, взяла на руки и унесла. Сотрудники музея просят вернуть питомца, поскольку ему уже 16 лет, он тяжело болен и должен каждый день принимать лекарства.

Если вы видели Осю или знаете, где он может находиться, пишите в сообщения группы музея или звоните по номеру 8 (931) 246-50-04.

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Комментарии (3)

Геннадий Иванов
Деньги это поощрение. Но за пожизненно ходить в музей Ахматовой вряд ли кто-то кота отдаст.
Елена Владимирова
Погубили кота
261215271
С таким заболеванием 4 днябез лекарств он наверное уже умер 😥
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