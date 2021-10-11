Кофе может подорожать. Колумбийцы решили придержать миллион мешков бобов

В этом году цены на кофе подскочили на 55% во всех странах из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии — основном поставщике. Как сообщает Reuters 11 октября, стоимость может вырасти еще больше из-за того, что производители кофе в Колумбии — вторые в мире поставщики арабики — решили придержать отправления, чтобы продать продукцию по более выгодной цене.
По данным агентства, в этому году колумбийцы оставили у себя 10% урожая, или до миллиона мешков бобов. В результате экспортеры, трейдеры и обжарщики кофе столкнулись с серьезными потерями.
Помимо этого, некоторые фермеры из Колумбии решили аннулировать уже заключенные контракты, чтобы позже перепродать товар по более высоким ценам.
«Сбои в поставках у такого крупного производителя, как Колумбия, могут усилить скачки цен на мировых рынках, хотя они будут временными», — отметил собеседник издания.
Около 550 тысяч семей в Колумбии зарабатывают на жизнь, выращивая кофе. Страна — крупнейший производитель сорта арабики, на котором базируются фьючерсные контракты на бирже ICE.