«Шарлатанство и халатность повышают смертность»: почему 4-я волна накрыла Россию, но не мир

Не успела Россия отойти от третьей волны коронавируса, как пришла четвертая, еще более тяжелая. Ежедневно фиксируются новые рекорды по числу заболевших и, главное, по числу умерших: этот показатель по стране приближается к тысяче в сутки, чего еще не было. И кажется, что такая ситуация во всём мире, но нет: в Израиле антиковидные ограничения сняли еще в марте, в Дании жизнь почти вернулась в нормальное русло в начале сентября. Россия же стоит на пороге новых ограничений: регионы начали вводить QR-коды, а глава Роспотребнадзора объявила об отмене массовых мероприятий по всей стране, пусть потом и выяснилось, что это решение отдано на откуп регионам.
О том, справляется ли мир с коронавирусом, где еще бушует четвертая волна и помогает ли вакцина остановить
— Судя по числу заболевших, в России началась четвертая волна коронавируса. В мире тоже?
— В мире нет, это коснулось только тех стран, где мало привитых людей.
Если население не привито, люди контактируют между собой, и начинается рост числа заболевших. Он идет не сразу, а постепенно, так как вирусу еще нужно время на инкубационный период. В какой-то момент больных становится много и происходит пик, который нарастал несколько месяцев. И когда этот пик происходит, правительства начинают идти на какие-то меры, что-то закрывать, чтобы сокращать контакты. А когда больных еще не так много, никакие меры не предпринимаются. Поэтому многие и говорят, что, мол, ограничения ввели, а заболевших много, то есть не верят в локдауны. Но это, как вы понимаете, не соответствует действительности.
В России нынешняя волна начала зарождаться еще в августе. В сентябре дети пошли в школу, а в это время, как правило, и начинается большое количество контактов, и через полтора месяца мы видим, что заболевших стало больше, потому что дети заражаются в школах, заражают родственников — и количество больных растет в геометрической прогрессии.
— Чем, по вашему мнению, октябрь этого года отличается от прошлого октября, когда еще была надежда на то, что станет лучше?
— Вирус мутирует там, где большая плотность населения, где много больных и нет никаких ограничений. Всё просто: чем больше переноса, тем больше мутаций. И мутирует пока что он в сторону более заразного и смертоносного штамма. И поэтому любая новая волна всё тяжелее, болеть серьезно начинают не только пожилые, но и молодые.
Вспомните, когда всё только начиналось? Штамм «альфа» был опасен в основном для пожилых, а сейчас заражаются и тяжело болеют молодые.
— От обычных людей всё чаще слышишь, что рост заболевших связан с числом вакцинированных. Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших? Как это можно объяснить в принципе?
— Проблема вообще не в вакцине, а в том, что врачи в России и странах СНГ распространяют недостоверную информацию, выступают против вакцины и не имеют четких критериев для госпитализации и лечения больных коронавирусом.
Часто встречается ситуация, когда человек, пусть даже вакцинированный, болеет и имеет слабые симптомы болезни, например температурит, но сатурация остается в норме, его зачем-то госпитализируют или для лечения дома выписывают антибиотики или стероиды. Эти препараты усугубляют течение легкой формы заболевания или вовсе приводят к смерти. Да, больных лечат стероидами, но только когда они болеют в средней или тяжелой форме и по определенным показаниям.
Доказано и то, что антибиотики могут увеличить риск смерти от ковида, а в России их назначают направо и налево. Если температура держится пять дней, это не признак бактериальной инфекции, как часто говорят врачи. Если они так говорят, знайте: это ненаучный и преступный бред. Единственный признак бактериальной инфекции — это лейкоцитоз, прокальцитонин. Всё остальное — шарлатанство и халатность, которые повышают смертность.
Вот мы и получаем, что вместо того, чтобы человек посидел дома, попил чай с лимоном и парацетамол, его загоняют всё в более тяжелые стадии. И в итоге из 10 привитых 5 тяжело болеют, потому что их залечили. Когда введут уголовную ответственность для врачей, которые выписывают что-то не по назначению, и когда все лекарства будут отпускаться только по рецептам, ситуация в момент исправится.
К тому же смотреть надо не на число положительных ПЦР-тестов в стране, а на число смертей и тяжелых случаев. В тех странах, где вакцинированных много, нет роста числа заболевших, а смертность и количество тяжелых течений снижаются.
— Расскажите о ситуации в Израиле сейчас. Ходит разная информация про число заболевших, а ведь в стране привита уже большая часть населения.
— В Израиле был рост? Смотреть надо честно по статистике, не верить слухам и читать информацию дальше заголовка. Не надо слушать, что говорят родственники или знакомые.
Школьников мы не берем: они болеют легко. А из оставшейся группы 90% заболевших были непривитые. По госпитализациям 70% — непривитые. А привитые — это пожилые люди с большим числом сопутствующих заболеваний. Но даже в этом случае они болеют гораздо легче, и смертность среди них ниже, чем среди молодежи, которая не вакцинировалась.
Сейчас в Израиле всего госпитализировано 600 человек. Это — ничего. В Красноярске сейчас больше госпитализированных.
В Израиле уже начали бустерную вакцинацию, делают третью дозу, и это повлияло на то, что число заражений стало еще меньше.
— Вирус всё время мутирует. Успевает ли современная наука под эти мутации подстроиться?
— Вирус мутирует каждые две недели. В Израиле, Европе снимаются ограничения, тяжелых больных становится всё меньше, так что наука и медицина справляются с пандемией.
— Появились ли какие-нибудь новые специфические симптомы коронавируса? Говорят, инкубационный период стал меньше.
— Нет, никаких значительных изменений нет, инкубационный период в целом всё тот же —
— А в каких странах ситуация такая же, как в России?
— В Казахстане, Украине, Беларуси. В Беларуси вообще катастрофа была, которая скрывалась, зато сейчас там чуть ли не обязательную вакцинацию вводят.
— Каким образом можно остановить пандемию?
— Вакцинация сможет, а еще локдауны и масочный режим. Посмотрите, как живут страны, где много вакцинированных: Израиль, Испания, Португалия, Австрия. Страны справляются с коронавирусом, ситуация стабильная, число больных, а главное, число тяжелобольных и смертельных случаев, снижается.