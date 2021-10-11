FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Жительница Казани хочет взыскать алименты с зенитовца Азмуна, установив через суд его отцовство

К игроку «Зенита» Азмуну подали иск об установлении отцовства и взыскании алиментов

Жительница Казани подала иск к игроку «Зенита» Сердару Азмуну. Она хочет установить, что он — отец ее дочери, и взыскать с него алименты, рассказал 11 октября «Фонтанке» адвокат Андрей Дмитриев.

3
Печать

По словам представителя истицы, женщина встречалась с Азмуном с 2018 по 2020 год — и в Казани, и в Петербурге. В мае у нее родилась девочка, и футболист отказался добровольно признать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты. Сейчас Азмун ежемесячно отправляет 12 тысяч рублей на ребенка, но не напрямую, а через знакомых, рассказал адвокат.

«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», — отмечает Дмитриев.

На первом заседании, назначенном на 8 декабря, сторона истицы будет ходатайствовать о проведении молекулярно-генетической экспертизы для установления отцовства. Иск принят на рассмотрение в Приморском районном суде Петербурга, сообщает адвокат. Получить комментарии клуба «Фонтанке» оперативно не удалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Владислав М
Подсуетилась вовремя, теперь богатой будет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний