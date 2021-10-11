Жительница Казани хочет взыскать алименты с зенитовца Азмуна, установив через суд его отцовство

По словам представителя истицы, женщина встречалась с Азмуном с 2018 по 2020 год — и в Казани, и в Петербурге. В мае у нее родилась девочка, и футболист отказался добровольно признать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты. Сейчас Азмун ежемесячно отправляет 12 тысяч рублей на ребенка, но не напрямую, а через знакомых, рассказал адвокат.



«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», — отмечает Дмитриев.