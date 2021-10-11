Туризм, рестораны, стартапы: как помочь бизнесу в эпоху ограничений

Туризм; ресторанный бизнес, связанный с обслуживанием гостей Петербурга; фуд-корты; детские развлечения — эти ниши малого и среднего бизнеса, по мнению участников круглого стола, понесли наибольшие потери в результате ограничений и до сих пор не справились с последствиями кризиса. Трудно пришлось и бьюти-индустрии — впрочем, она постепенно возвращается к привычному ритму жизни:

Как могут помочь субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) банки? Какую роль в поддержке бизнеса должно сыграть государство? Есть ли механизмы, позволяющие получить кредиты на комфортных условиях стартапам и самозанятым гражданам? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола, организованного «Фонтанкой» совместно с порталом «ТТ Финанс» и собравшего вместе представителей банков и предпринимательского сообщества.

— Фонд готов рассрочку предоставить, но при этом предприниматели теряют возможность субсидировать эти кредиты: по постановлению правительства Санкт-Петербурга займы могут превратиться в субсидию через три года на определенных условиях, — объяснила Лялья . — Получается, Фонд либо Комитет по промышленной политике могут лишить предпринимателей этой возможности.

Она обозначила самые острые проблемы, которые испытывает сейчас бизнес, пострадавший в период пандемии. Прежде всего — это возврат льготных кредитов. Например, в Петербурге микрозаймы выдавал Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. У него, по словам омбудсмена, просят рассрочку на 3–6 месяцев владельцы турбизнеса, которые не смогли восстановить прежние темпы.

— Самый пик падении мы уже прошли, это был октябрь–ноябрь прошлого года, — рассказала Лялья Садыкова , собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты . — Сейчас мы потихоньку восстанавливаемся. К допандемийным оборотам еще не вернулись, но, по крайней мере, уже какая-то стабильность и почва под ногами чувствуются. Лишь бы не ввели новый локдаун, отправивший нас всех в нокаут.

— В целом программа «ФОТ 3.0» была менее популярна, чем предыдущая «ФОТ 2.0», — считает Александр Хайкинсон , директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» . — Банк выдал чуть больше 3,5 млрд рублей по этим программам — поддержку получило порядка 1 000 предприятий. Мы уверены, что абсолютное большинство предпринимателей выполнит свои обязательства. Но есть заемщики, которые обращаются с возможностью пролонгировать погашение кредита. В таких ситуациях банк рассматривает обращения в индивидуальном порядке.

Подходит срок возврата средств и по федеральной программе «ФОТ 3.0». Это продолжение программы «ФОТ 2.0», запущенной в 2020 году как вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых пострадавших отраслях. Однако если раньше весь заём можно было списать (фактически это была субсидия), то теперь ссуды бизнесу нужно возвращать полностью и с процентами, хоть и льготными. «Пионеры» программы должны внести первые платежи в октябре.

Наконец, третья проблема, которую предприниматели через омбудсмена хотели бы обсудить с банками, — это так называемый «красный» ОКВЭД. То есть предприятия, которые, по словам Ляльи Садыковой, оказались в стоп-листе на получение льготных кредитов, — в том числе занимающиеся лицензируемыми видами деятельности.

— В целях сокращения издержек по эквайрингу наш банк предлагает современное онлайн-решение — это оплата через QR-коды, по которым себестоимость существенно ниже. Тем самым мы фактически сокращаем риски и стоимость услуги для предпринимателей.

— Когда туристы возвращаются за возвратом, то вся небольшая агентская комиссия съедается процентом по эквайрингу, — объяснила Лялья Садыкова . — Банк, выпустивший продукт, в котором хотя бы разделит эту комиссию с предпринимателями, будет востребован бизнесом.

Также, по мнению предпринимателей, остро стоит вопрос с эквайрингом — безналичной оплатой товаров и услуг картой через платёжные терминалы на кассе. О ней заявляют представители туристической отрасли, которые вынуждены оформлять возврат денежных средств из-за отмены туров — например, в Турцию, которая то «открывается», то «закрывается».

— У нас тоже нет стоп-факторов по отраслям, мы кредитуем все виды бизнеса, — рассказал Сергей Королев , вице-президент по корпоративному бизнесу Банка SIAB . — Однако в последнее время специализируемся исключительно на малом и среднем. О крупном речи не идет: основная сумма кредита — до 100 млн рублей. Тем не менее клиенты есть. Мы видим, что те субъекты малого и среднего предпринимательства, которые в пандемийный период не закрылись, показывают рост в рублях.

— У банков, как правило, нет запретов с точки зрения работы с предприятиями лицензированных отраслей, — объяснил Александр Хайкинсон . — Вопрос в процедуре принятия решения. Например, у нас есть онлайн-продукт, в котором решение по кредиту принимается за 2 часа. Это скоринговая модель* оценки бизнеса, при этом по кредиту не предусмотрено поручительство, залог и даже личное посещение банка. Есть и стандартная схема кредитования с классическим анализом и своими сроками принятия решений. В зависимости от масштабов бизнеса на решение может понадобиться 1–3 недели. При этом банк работает со всеми отраслями экономики.

— Несмотря на то, что 2020–2021 годы были объективно сложными, объем кредитования в нашем банке существенно не изменился, — сообщила она. — За I полугодие 2021 года банк выдал кредитов на сумму свыше 10 млрд рублей. В основном предприятиям малого и среднего бизнеса: на их долю пришлось 95 % выданных средств, на долю ИП — 5 % . В Петербурге просрочка не увеличилась — она составляет 0,09 % портфеля. Если говорить о банке в целом, то уровень просроченной задолженности по кредитам составил 3,4 % при среднерыночном показателе 6,5 % . Просрочка увеличилась на 1 % , но это никак не результаты пандемии — это кредиты, проблемы по которым наметились еще в конце 2019 года.

— Те, кто остался, когда рынок перераспределился, уже начали набирать рабочую силу, потому что бизнес начал расти, — поделился наблюдениями представитель Банка SIAB. — Мы видим это по нашей клиентской базе.

Эксперт подтвердил на опыте своих клиентов: выжить смогли те, кто ушел в онлайн, перестроил бизнес при помощи IT-технологий. Например, многие рестораны сосредоточились на доставке.

Продолжал поддерживать малое и среднее предпринимательство в сложный экономический период затянувшейся пандемии и Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Как рассказала исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра Питкянен, по итогам 1 полугодия 2021 года Фонд предоставил 219 поручительств на 3,1 млрд рублей, обеспечив 7,3 млрд рублей кредитных ресурсов. Это превышает результаты 1 полугодия 2020 года по каждому из показателей на 60 % и более. По программе микрофинансирования с залоговым обеспечением фонд выдал 85 займов на общую сумму 337,6 млн рублей, более чем в 2 раза превысив результаты аналогичного периода 2020 года.



— Полностью реализованы программы поддержки субъектов МСП сфер туризма и общественного питания — выданы 18 зарплатных займов без залога СМСП сферы туризма на 44,5 млн рублей и 65 займов субъектам МСП сферы общественного питания на 201,4 млн рублей, — добавила она. — Более того, по итогам 7 месяцев 2021 года реализована программа поддержки МСП Санкт-Петербурга в виде беззалоговых займов на возобновление деятельности — выданы 82 займа на общую сумму 354,1 млн рублей.



Кредиты для самозанятых



От проблем обсуждение перешло к трендам. Один из них — увеличение числа самозанятых. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса анонсировал для этой категории предпринимателей специализированный кредитный продукт — до 500 000 рублей с процентной ставкой от 3 % годовых. А что смогут предложить коммерческие структуры?



— Безусловно, не замечать этот сегмент рынка мы не можем, — отметила Светлана Саюнова. — Поэтому банк работает в этом направлении. Мы применяем к самозанятым индивидуальный подход: если к нам обращаются, рассматриваем заявку.



Ее коллеги объяснили: чтобы сформировать программу для самозанятых, нужна определенная легальность этого сегмента рынка. Она позволит банкам анализировать деятельность представителей относительно нового бизнес-формата и принимать решения.



— Еще не накоплена достаточно большая база, чтобы анализировать этот сегмент на основе Big Data, — заявил Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк». — Именно поэтому самозанятые еще не столь заметны для банков.



На то, что банки будут просто вынуждены заметить самозанятых, наталкивает статистика ФНС России: в 2021 году только в Петербурге их насчитывалось 143,7 тыс.



— И этот рынок будет постоянно расти, — уверен Сергей Королев. — Во многом из-за того, что, как ни крути, уровень жизни в среднем по стране падает (в реальном выражении, в номинальном — растет). Бизнес, который не смог справиться с кризисом, рассыпается, и люди уходят в самозанятые. 4 % налога им вполне реально заплатить. И когда накопится статистика их доходов, все банки будут даже в действующие модели андеррайтинга*** их вставлять. В каком бы статусе они ни выступали — как физлицо или ИП.



Настроение бизнеса



Как себя чувствует российский бизнес, рассказал Игорь Петров:



— ПСБ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» регулярно подсчитывает «Индекс Опоры RSBI». Это оценка деловой активности предпринимательского сообщества, данная самими бизнесменами. Инструмент, который чутко улавливает настроения на рынке.



— За август мы получили достаточно оптимистичные цифры: по последним данным, индекс увеличился и составил более 54 процентных пунктов, все компоненты показали ощутимый рост, — представил итоги исследования представитель банка ПСБ. — Это свидетельствует о том, что деловая активность восстанавливается. Растет составляющая доля инвестиций: 28 % предпринимателей планируют вкладывать в свой бизнес. Число тех, кто инвестиции по каким-то причинам откладывает, сократилось до 5 % . Улучшается и ситуация с кадрами. Количество предпринимателей, планирующих увеличить штат, превалирует над теми, кто рассматривает сокращение и оптимизацию. Это не может не радовать. Пока единственный компонент, который находится в зоне снижения деловой активности, — продажи. Количество предпринимателей, которые ожидают повышения объема выручки, увеличилось на 3 % по сравнению с предыдущим месяцем. Прогнозы по спаду не изменились. Впрочем, здесь возможно влияние сезонного фактора — лето и отпуска. Посмотрим, как покажет себя сентябрь.

Александр Хайкинсон дополнил данные коллеги информацией по Санкт-Петербургу:



— Самый низкий уровень предпринимательской активности был достигнут во втором квартале прошлого года. Если по стране индекс составлял 40 п. п. , что само по себе являлось историческим минимумом, то в Петербурге — всего 38 п. п . Но постепенно в Санкт-Петербурге значение индекса превысило показатель по стране. Сейчас у нас 54,5 п. п. Главная причина этого роста — инвестиции и доступность финансирования. Например, так называемая «Программа 696», которая позволяет кредитовать субъекты малого и среднего предпринимательства по ставке 2 % . Сначала предприниматели не верили, что реально получат эти деньги, но в результате высоко оценили господдержку. Отмечу отдельно работу Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и его программу кредитования. Его поручительство за бизнес реально улучшило ситуацию в нашем городе.



— Итоги первого полугодия 2021 года подтвердили возникшую в последние годы тенденцию роста поступающих заявок на оказание поддержки Фонда, — прокомментировала Александра Питкянен. — Особенно эта закономерность прослеживается по основной программе Фонда — предоставлении поручительств. Так, за 6 месяцев 2021 года поступило 280 заявок, что превышает показатель 2020 года практически в 1,5 раза. На уровне прошлого года остался спрос на займы в рамках программы микрофинансирования с залоговым обеспечением.



В целом за 6 месяцев 2021 года в Фонд обратилось 160 предпринимателей Санкт-Петербурга по программе предоставления беззалоговых займов, 84 — по программе микрофинансирования с залоговым обеспечением и 196 — по программе предоставления поручительств. В совокупности все программы Фонда помогли множеству петербургских предпринимателей успешно пережить пик кризиса.



По информации Александра Хайкинсона, более 30 % кредитных сделок Промсвязьбанк проводит с поручительством Фонда. Таким образом те предприниматели, у которых нет залога, могут привлечь дополнительный объем финансирования.



— Если у Промсвязьбанка 30 % доля кредитов с поручительством Фонда, то у нас — 70–75 % , — рассказал Сергей Королев из Банка SIAB. — Суть поручительства заключается в том, что государство помогает субъектам МСП взять кредит при отсутствии необходимого обеспечения. Мы должны быть уверены, что это поддержка, в том числе и банков, в рамках помощи кредитования малого и среднего бизнеса... Правительство Санкт-Петербурга призывает нас выдавать как можно больше кредитов начинающему бизнесу. А как мы будем выдавать кредиты начинающему бизнесу, если у нас нет гарантии, что он нам вернет? Надо с кем-то разделить ответственность.



СДМ-Банк также работает с Фондом: в Петербурге он выдает с поручительством до четверти кредитов малому и среднему бизнесу.



— Я, пожалуй, присоединюсь к мнению Сергея: у бизнеса, который недавно на рынке, практически нет других инструментов поддержки, кроме Фонда и Корпорации МСП, — согласилась Светлана Саюнова. — Банки все равно смотрят на заемщиков через призму обеспечения, и если у вас нет недвижимости в качестве залога, то вашему недавно созданному предприятию будет достаточно сложно получить кредит.



Говоря о кредитовании стартапов, участники круглого стола сошлись во мнении: кредитный риск в таком сегменте «зашкаливает». На сегодняшний день кредитная политика ни у одного банка не предполагает универсальное решение этого вопроса. Так будет продолжаться до тех пор, пока государство системно не возьмет на себя обязательства по поддержке такого рода бизнеса.



Что будет дальше



Как будет развиваться малый и средний бизнес в ближайшие 12 месяцев? Как его динамика отразится на банковской сфере? Свое видение подробно изложил Игорь Петров из ПСБ:



— Последние два года происходят большие перемены в строительстве: 214-ФЗ обязал застройщиков работать через эскроу-счета в уполномоченных банках. Мы здесь следуем за рынком и видим увеличивающийся спрос на банковское финансирование застройщиков. ПСБ активно участвует в этом. Наши преимущества в проектном финансировании — это отсутствие комиссий, гибкий подход к структуре сделки. При этом объем финансирования может составлять более 90 % от бюджета проекта. Увеличение доли бизнеса банка в этом направлении для нас очевидно.



Также он отметил, что большинство продуктов уходит в онлайн — например, такое направление как факторинг. Еще полтора-два года назад это было трудно представить. Теперь с момента обращения в банк до одобрения лимита факторинга проходит несколько часов. При этом вся процедура осуществляется удаленно.



— Спрос на такие эффективные инструменты финансирования постоянно увеличивается, и мы делаем ставку на это направление, — подчеркнул эксперт ПСБ.



Сергей Королев, подводя итоги, решил поговорить о другом — доле государства в российской экономике. От нее, по мнению финансиста, напрямую зависит судьба малого и среднего бизнеса:



— Доля государства в экономике России на сегодняшний день, по некоторым оценкам, составляет 70–80 % . В настоящее время по требованию законодательства госкорпорации обязаны 20 % госконтрактов размещать у субъектов МСП. Необходимо увеличивать эту долю до 30–40 % , что будет являться существенной поддержкой для малого бизнеса. Иначе начнется период (да он уже начинается), когда рентабельность малого и среднего бизнеса не сможет конкурировать даже с верхом среднего и низом крупного. Это мы видим по экономике наших клиентов, которые имеют 50–100 млн рублей оборота в месяц.



Светлана Саюнова также в своем резюме решила коснуться господдержки, но с точки зрения кредитов:



— На текущий момент, мне кажется, господдержка так же актуальна, как в 2020 году и в начале 2021-го. В Москве есть программа поддержки бизнеса регионального правительства — до 100 млн. Ставка для клиентов 7 % , для банка субсидия 8 % , итого — 15 % . Есть и программа поддержки правительства Московской области — ставка для клиента ключевая плюс 1,5 % сроком до года. Для банка субсидия в размере ключевой ставки. Получается, в стране есть островок, где понимают, что предпринимателей нужно поддержать. Но малый бизнес есть во всех регионах, и поддержка должна быть везде. Банк не благотворительная организация, мы не можем работать в убыток себе. Мы готовы кредитовать, но: а) если это стартап, нам нужно разделить риски; б) нам нужны программы поддержки малого бизнеса.



— Глядя на Москву, петербургский малый бизнес, конечно, удивляется, восхищается, завидует, — взяла слово Лялья Садыкова. — Сколько всего сделано. И, я считаю, можно было бы реализовать подобное и у нас, было бы желание… Банки я бы попросила обратить внимание не только на процентные ставки, но и на сроки кредитования. Они предлагают в основном кредиты сроком на три года — хотелось бы увеличить до пяти лет. Если предпринимателю есть что отдавать, он закроет долг раньше срока. Но сумма платежа на сегодняшний день очень важна.



Подытожил разговор Александр Хайкинсон.



— Бизнес живет, — уверен он. — Можно говорить о том, что ситуация по мере выхода из пандемии будет налаживаться. При этом абсолютному большинству клиентов от банка нужны удобные сервисы, возможность онлайн-консультирования и длинный операционный день. Если банк предоставит эти возможности, то для каждого продукта найдется свой потребитель.



…Справятся ли предприниматели с возвратом льготных займов? Поддержит ли государство стартапы? Появятся ли специальные программы для самозанятых? Увидим в ближайшее полугодие.







Анастасия Коренькова, «Фонтанка.ру»

