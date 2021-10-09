В реке под Петербургом нашли расчлененные останки

Как стало известно «Фонтанке», 9 октября местный сборщик металлолома поймал в реке Ижора на магнит сумку с костями и черепом.



«Следователи и криминалисты выехали к реке», — уточнили «Фонтанке» в СУ СК по Ленобласти. Принадлежность останков еще не установлена.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце сентября в Ижоре был найден пакет с мертвой новорожденной девочкой. Через неделю полицейские задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана Хамроеву. Она призналась, что рожала в кустах, после положила ребёнка в пакет и бросила в воду. Суд арестовал женщину.

