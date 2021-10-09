FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В реке под Петербургом нашли расчлененные останки

В Тосненском районе Ленобласти выловили сумку с останками. Расчлененные части изучают криминалисты.

4
Печать

Как стало известно «Фонтанке», 9 октября местный сборщик металлолома поймал в реке Ижора на магнит сумку с костями и черепом.

«Следователи и криминалисты выехали к реке», — уточнили «Фонтанке» в СУ СК по Ленобласти. Принадлежность останков еще не установлена.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце сентября в Ижоре был найден пакет с мертвой новорожденной девочкой. Через неделю полицейские задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана Хамроеву. Она призналась, что рожала в кустах, после положила ребёнка в пакет и бросила в воду. Суд арестовал женщину.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Анна Эстедт
Средний интеллект в городе - высокий, - вот мы и лидируем по такому методу заметания следов.
AlBerkut
Ну наконец-то, наша, родная, традиционная, чисто питерская новость😂😂😂
Alexander_5e4cfced16b74
это питерский flEsh-mob )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний