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Полиция задержала мать младенца, найденного в пакете в Ижоре. Она родила девочку в кустах у реки

36-летняя гражданка Узбекистана рассказала, как тело новорожденной девочки оказалось в реке Ижоре.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября, иностранку после недели поисков сотрудники уголовного розыска главка и Колпинского ОМВД нашли на Павловской улице неподалеку от супермаркета «Магнит». По предварительной информации, она рассказала, что 22 сентября в кустах у реки Ижоры, в районе дома 6 по Адмиралтейской улице, родила ребенка. После этого она завернула девочку в пеленку, положила в пакет и выкинула в воду.

Страшную находку в воде сделал в тот же день сотрудник компании по уборке акватории. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Задержанная приехала в Россию в июле 2019 года, но на миграционном учете не состояла. В середине 2020 года Колпинский суд уже привлекал её к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ.

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Комментарии (7)

Анна Эстедт
Необходимо разрешить нелегалкам заявлять об изнасиловании без риска депортации.
nuga
зачем тогда роддома,если здоровая женщина может родить,как раньше -в поле,кустах у реки?
Софокл Аристархович
Только вчера видел очередное заявление "умника": "Необходимо прекратить криминализировать миграционный поток!".
Точно - нужно прекращать!
А помимо этого предлагаю:
1) Сводки МВД о происшествиях с участием иностранных граждан - признать учебными пособиями курсантов университетов МВД;
2) Информацию об участившихся фактов "подпольного" рождения и "подбросов" мигрантами своих детей - передать С.МихалкоФФу и Ф.БондарИчИку в целях создания сценариев к фильмам;
3) 36-летнюю красотку из солнечного Узбекистана - признать гражданской России {заочно}, по признаку родства с россиянином, рожденным на территории страны, а "...причитающуюся по закону..." выплату - осуществить за счет ПФР!

У кого-нибудь есть возражения???
по закону -
перечислив
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