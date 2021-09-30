Полиция задержала мать младенца, найденного в пакете в Ижоре. Она родила девочку в кустах у реки

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября, иностранку после недели поисков сотрудники уголовного розыска главка и Колпинского ОМВД нашли на Павловской улице неподалеку от супермаркета «Магнит». По предварительной информации, она рассказала, что 22 сентября в кустах у реки Ижоры, в районе дома 6 по Адмиралтейской улице, родила ребенка. После этого она завернула девочку в пеленку, положила в пакет и выкинула в воду.



Страшную находку в воде сделал в тот же день сотрудник компании по уборке акватории. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

