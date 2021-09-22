В Колпино у Большого Ижорского моста нашли пакет с мертвой новорожденной девочкой

Пакет с телом новорожденной девочки нашли у берега в воде реки Ижоры в Колпино 22 сентября. Он лежал неподалеку от Большого Ижорского моста.

Как стало известно «Фонтанке», на мертвого младенца наткнулся сотрудник компании, который проводил уборку. Признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Предположительно, девочке нет и суток.

По предварительной информации, ребенок скончался минувшей ночью, и в воду его бросили уже мертвым. Вещи в пакете позволяют предположить, что на свет девочка появилась в домашних условиях.