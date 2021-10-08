«Надеюсь на то, что откажет что-то из органов». Хованский рассказал о своем состоянии в СИЗО

Блогер Юрий Хованский, который находится под арестом по обвинению в оправдании терроризма, рассказал, что у него нет сил бороться. Он не видит смысла беречь свое здоровье.



Письмо Хованского 8 октября опубликовала в Twitter пользователь kasablanka_03. Судя по ответу блогера, он надеется на отказ одного из внутренних органов, чтобы его отпустили под домашний арест. Два дня назад суд продлил ему меру пресечения, оставив в изоляторе еще на месяц, поддержка Оксимирона и Ильи Мэддисона, которые приехали к зданию суда, не помогли.

