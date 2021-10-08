«Надеюсь на то, что откажет что-то из органов». Хованский рассказал о своем состоянии в СИЗО

Блогер Юрий Хованский, который находится под арестом по обвинению в оправдании терроризма, рассказал, что у него нет сил бороться. Он не видит смысла беречь свое здоровье.
Письмо Хованского 8 октября опубликовала в Twitter пользователь kasablanka_03. Судя по ответу блогера, он надеется на отказ одного из внутренних органов, чтобы его отпустили под домашний арест. Два дня назад суд продлил ему меру пресечения, оставив в изоляторе еще на месяц, поддержка Оксимирона и Ильи Мэддисона, которые приехали к зданию суда, не помогли.
Хованский также написал, что не видит смысла заботиться о физическом и психологическом здоровье: «Здесь оно мне без надобности». «Я всех подвел. Думаю, здоровье возьмет свое, и в один день я просто не проснусь. Сил бороться у меня нет, — описал состояние Хованский и отметил, что не может даже читать. — Читаю страницу и понимаю, что ничего не помню».
Хованского обвиняют в оправдании терроризма через интернет за песню про «Норд-Ост», которую он спел на стриме в 2012 году. Блогер уверяет, что исполнял ее только один раз. Защита настаивает на том, что по его делу вышли сроки давности и возбуждение уголовного дела незаконно. Хованский в СИЗО с начала лета.