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Оксимирон, Ресторатор и Мэддисон не помогли Хованскому, суд оставил блогера в СИЗО

Блогер Юрий Хованский остается под стражей в Крестах

Суд в Петербурге продлил срок содержания под стражей блогера Юрия Хованского. Следствие еще не закончило сбор доказательств.

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Ходатайство следователя по делу Хованского 6 октября удовлетворил Куйбышевский районный суд. Блогер в изоляторе уже пятый месяц.

Последние два раза суд продлевал меру, соглашаясь с тем, что Хованский «обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях». Следствие еще не закончило собирать доказательства.

Поддержать Хованского 6 октября пришли рэпер Оксимирон, Ресторатор и блогер Илья Мэддисон.

Существенное время заседания заняли выступление адвокатов блогера. Суд принимал решение больше часа. Арест снова продлили на месяц.

В основе дела песня, спетая, когда «обвиняемый подключился к онлайн-трансляции». По версии следствия, произошло это подключение не позднее июля 2020 года. По словам Хованского, пел он действительно не позднее указанного периода, но все же 8 лет назад. Он извинился и назвал исполнение ошибкой. В материалах дела сказано, что Хованский хотел «сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий».

По мнению адвокатов Хованского, к нему неприменима 2 часть статьи 205.2, так как на момент исполнения песни про «Норд-Ост» в ней не было слов про оправдание терроризма через интернет. Первая же часть попадает под преступление средней тяжести, а значит срок давности вышел.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Остальных тоже можно было в компанию к хованскому - забрать.
asgard
Кто эти люди, что новость жирным?
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