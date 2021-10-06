Оксимирон, Ресторатор и Мэддисон не помогли Хованскому, суд оставил блогера в СИЗО

Ходатайство следователя по делу Хованского 6 октября удовлетворил Куйбышевский районный суд. Блогер в изоляторе уже пятый месяц.
Последние два раза суд продлевал меру, соглашаясь с тем, что Хованский «обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях». Следствие еще не закончило собирать доказательства.
Поддержать Хованского 6 октября пришли рэпер Оксимирон, Ресторатор и блогер Илья Мэддисон.
Существенное время заседания заняли выступление адвокатов блогера. Суд принимал решение больше часа. Арест снова продлили на месяц.
В основе дела песня, спетая, когда «обвиняемый подключился к онлайн-трансляции». По версии следствия, произошло это подключение не позднее июля 2020 года. По словам Хованского, пел он действительно не позднее указанного периода, но все же 8 лет назад. Он извинился и назвал исполнение ошибкой. В материалах дела сказано, что Хованский хотел «сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий».
По мнению адвокатов Хованского, к нему неприменима 2 часть статьи 205.2, так как на момент исполнения песни про «Норд-Ост» в ней не было слов про оправдание терроризма через интернет. Первая же часть попадает под преступление средней тяжести, а значит срок давности вышел.