Оксимирон, Ресторатор и Мэддисон не помогли Хованскому, суд оставил блогера в СИЗО

Ходатайство следователя по делу Хованского 6 октября удовлетворил Куйбышевский районный суд. Блогер в изоляторе уже пятый месяц.



Последние два раза суд продлевал меру, соглашаясь с тем, что Хованский «обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях». Следствие еще не закончило собирать доказательства.



Поддержать Хованского 6 октября пришли рэпер Оксимирон, Ресторатор и блогер Илья Мэддисон.



Существенное время заседания заняли выступление адвокатов блогера. Суд принимал решение больше часа. Арест снова продлили на месяц.

