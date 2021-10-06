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В Петербург, к зданию суда, приехал старый друг Юрия Хованского — блогер Илья Мэддисон

В Петербург из Москвы приехал старый друг Юрия Хованского, известный российский блогер Илья Мэддисон. Молодого человека в бежевом пальто заметили рядом со зданием Куйбышевского районного суда 6 октября.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Вместе с Мэддисоном начала заседания по продлению меры пресечения Хованскому ожидали рэпер Оксимирон и Ресторатор. Однако внутрь, как передает корреспондент «Фонтанки», никого не пустили.

Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов) — российский стример и видеоблогер, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Мэддисон и Хованский — давние друзья, вместе они были помощниками депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Сам Власов после задержания Хованского заявил, что тот уже полгода не помогает ему.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Хованский в изоляторе с начала лета этого года. Его арестовали по делу об оправдании терроризма за песню, которую он спел на стриме в 2012 году. Блогер извинился за стихи о «Норд-Осте» и Джохаре Дудаеве. Его адвокаты настаивают на том, что дело возбуждено незаконно. На момент стрима, в котором, по словам Хованского, эта песня прозвучала единственный раз, вменяемая ему часть статьи предполагала оправдание терроризма через СМИ, а не в Интернете вообще. По первой части вышли сроки давности. Суд признал возбуждение дела законным.

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Комментарии (3)

hornedreaper2000
кто все эти люди!?
paha
Ну вот теперь точно все. Судилище кравава рыжыма уже упало на колени и просит прощения перед блогерами и кем там еще...
Yar_Petr
широко известный в узких кругах. нам каждый блогер должен быть известен??
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