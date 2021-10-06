Вместе с Мэддисоном начала заседания по продлению меры пресечения Хованскому ожидали рэпер Оксимирон и Ресторатор. Однако внутрь, как передает корреспондент «Фонтанки», никого не пустили.
Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов) — российский стример и видеоблогер, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Мэддисон и Хованский — давние друзья, вместе они были помощниками депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Сам Власов после задержания Хованского заявил, что тот уже полгода не помогает ему.