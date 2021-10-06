Группа друзей и знакомых Юрия Хованского собралась у Куйбышевского районного суда на Караванной улице. Девушка арестованного Мария Нелюбова сообщала, что поддержать его прилетел блогер Илья Мэддисон, также к зданию пришел Оксимирон. Он отметил, что к аресту Хованского важно привлечь общественное внимание.

Хованский в изоляторе с начала лета этого года. Его арестовали по делу об оправдании терроризма за песню, которую он спел на стриме в 2012 году. Блогер извинился за стихи о «Норд-Осте» и Джохаре Дудаеве. Его адвокаты настаивают на том, что дело возбуждено незаконно. На момент стрима, в котором, по словам Хованского, эта песня прозвучала единственный раз, вменяемая ему часть статьи предполагала оправдание терроризма через СМИ, а не в Интернете вообще. По первой части вышли сроки давности. Суд признал возбуждение дела законным.

