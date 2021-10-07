Тяжелое ДТП с лошадью произошло ранним утром 7 октября на федеральной трассе в Туве. Наезд автомобиля на животное закончился фатально для двух пассажиров машины.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, около 4:05 четверга на 274-м километре автодороги Р-257 «Енисей», на территории Пий-Хемского, 34-летний уроженец Кызыла, управляя минивэном Toyota Estima, сбил внезапно выбежавшую на проезжую часть лошадь. На фото видно, что удар был сильным: машине, напоминающей теперь вскрытую консервную банку, буквально разворотило переднюю часть.
По предварительным данным, в момент ДТП в минивэне находились 8 человек. Два пассажира от полученных травм скончались, остальных участников аварии доставили в больницу.
Для Петербурга и Ленинградской области более характерны ДТП с участием лосей. Буквально неделю назад, 1 октября, автомобиль «Мерседес» сбил сохатого на подъезде к Усть-Луге. Но и лошади на дорогах Северо-Запада тоже встречаются. Так, этим августом Красносельское шоссе оказалось «захвачено» конями. А 3 октября на Старо-Приозерском шоссе под колесами автомобиля и вовсе погиб кабан.