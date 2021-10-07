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Машина как вскрытая консервная банка и два пассажира насмерть. Toyota встретилась с лошадью на трассе в Туве

Два пассажира автомобиля погибли в ДТП с лошадью в Туве

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Фото: МВД по Республике Тыва
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Тяжелое ДТП с лошадью произошло ранним утром 7 октября на федеральной трассе в Туве. Наезд автомобиля на животное закончился фатально для двух пассажиров машины.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, около 4:05 четверга на 274-м километре автодороги Р-257 «Енисей», на территории Пий-Хемского, 34-летний уроженец Кызыла, управляя минивэном Toyota Estima, сбил внезапно выбежавшую на проезжую часть лошадь. На фото видно, что удар был сильным: машине, напоминающей теперь вскрытую консервную банку, буквально разворотило переднюю часть.

Фото: МВД по Республике Тыва
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По предварительным данным, в момент ДТП в минивэне находились 8 человек. Два пассажира от полученных травм скончались, остальных участников аварии доставили в больницу.

Для Петербурга и Ленинградской области более характерны ДТП с участием лосей. Буквально неделю назад, 1 октября, автомобиль «Мерседес» сбил сохатого на подъезде к Усть-Луге. Но и лошади на дорогах Северо-Запада тоже встречаются. Так, этим августом Красносельское шоссе оказалось «захвачено» конями. А 3 октября на Старо-Приозерском шоссе под колесами автомобиля и вовсе погиб кабан.

Фото: МВД по Республике Тыва
Фото: МВД по Республике Тыва

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Комментарии (1)

DEMOMON
Вот не повезло-то. Что делала лошадь одна ночью в поле?
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