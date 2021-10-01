С начала осени на федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области произошло семь ДТП с лосями. Последнее случилось утром 1 октября. Водителю автомобиля, в отличие от животного, повезло отделаться испугом. И ремонтом машины.
Как сообщает 1 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 47-м километре подъезда к Усть-Луге от федеральной трассы А-180 «Нарва» этим утром автомобиль Mercedes сбил лося. Водитель и пассажиры машины не пострадали, пишет 47News. Для столкновений с лосями это скорее редкость. Животное погибло, а машине потребуется дорогостоящий ремонт, отмечают в дорожном управлении.
Осенью на областных дорогах традиционно возрастает количество аварий с дикими животными, особенно с лосями, которые в период гона нередко выбегают на дороги. В сентябре 2021 года на трассе Р-21 «Кола» было зафиксировано четыре ДТП с лосями, еще одного сбили на автодороге А-114 Вологда — Новая Ладога и на севере КАД.
В период с сентября по декабрь в 2018–2020 годах, по данным «Упрдора», в Ленобласти произошло 10 ДТП с участием диких животных. В них пострадали 10 человек, и еще один погиб. Почти в каждом случае животных сбивают насмерть, а машины получают серьезные повреждения. Кроме того, наезд на дикое животное может грозить немалым штрафом.
«В осенние месяцы стоит помнить, что большая часть ДТП с участием животных происходит поздним вечером и в утренние часы. Если вы заметили лося на трассе, остановитесь, не сигнальте, пропустите животное. Снижайте скорость в зоне действия знаков «Дикие животные», будьте особенно внимательны вблизи лесных массивов», — напоминают водителям дорожники.