С начала осени на федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области произошло семь ДТП с лосями. Последнее случилось утром 1 октября. Водителю автомобиля, в отличие от животного, повезло отделаться испугом. И ремонтом машины.

Как сообщает 1 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 47-м километре подъезда к Усть-Луге от федеральной трассы А-180 «Нарва» этим утром автомобиль Mercedes сбил лося. Водитель и пассажиры машины не пострадали, пишет 47News. Для столкновений с лосями это скорее редкость. Животное погибло, а машине потребуется дорогостоящий ремонт, отмечают в дорожном управлении.

Осенью на областных дорогах традиционно возрастает количество аварий с дикими животными, особенно с лосями, которые в период гона нередко выбегают на дороги. В сентябре 2021 года на трассе Р-21 «Кола» было зафиксировано четыре ДТП с лосями, еще одного сбили на автодороге А-114 Вологда — Новая Ладога и на севере КАД.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Поделиться Поделиться





