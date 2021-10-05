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Путин потребовал «ускориться» и убрать все открытые свалки в черте городов России

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Президент РФ Владимир Путин потребовал «ускориться» и убрать все открытые свалки в черте городов в ближайшие годы. Об этом глава государства заявил 5 октября на совещании с членами правительства.

«Я еще раз прошу максимально ускориться, в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что вопросы климата и экологии находятся в приоритете, так как от них зависит качество жизни населения.

Путин добавил, что сегодня большое внимание уделяется снижению объема загрязняющих выбросов и ликвидации ущерба, нанесенного природе.

Ранее «Фонтанка» писала, что до конца ноября на севере Петербурга планируют разобрать три нелегальные свалки. Оттуда вывезут 37 тысяч кубометров отходов.

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Комментарии (9)

f0ntan
Мусорные свалки будут убраны так: сверху будут посыпаны землей, чтобы не было видно мусора. А сами горы бывших мусорных свалок так и останутся
Аппаратчик мокрой классификации
Солидарен с Владимиром Владимировичем! Не дело это "открытые свалки", возит туда мусор кто ни попадая, и Чайка-мдадший в прибыли теряет! Свалки должны быть "закрытыми"! Обнесенными пятиметровый забором и Нацгвардейцами на въезде! Чтобы ник-то не смел проникать без оплаты! :)
Danik
У нас урна у подьезда всегда полная.
Руки не доходят у дворников.
Наверно, еще указ об этом не вышел.
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