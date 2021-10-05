Путин потребовал «ускориться» и убрать все открытые свалки в черте городов России

Президент РФ Владимир Путин потребовал «ускориться» и убрать все открытые свалки в черте городов в ближайшие годы. Об этом глава государства заявил 5 октября на совещании с членами правительства.



«Я еще раз прошу максимально ускориться, в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов», — заявил Путин.



Глава государства отметил, что вопросы климата и экологии находятся в приоритете, так как от них зависит качество жизни населения.



Путин добавил, что сегодня большое внимание уделяется снижению объема загрязняющих выбросов и ликвидации ущерба, нанесенного природе.

